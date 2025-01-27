В Дагестане мать трех детей умерла после кесарева сечения

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Некоторые Telegram-каналы 27 января распространили информацию о смерти 32-летней жительницы села Новый Аул через день после выписки из роддома.

Женщина ранее родила ребенка путем кесарева сечения. На следующий день после возвращения домой ее экстренно доставили в больницу, где роженица скончалась.

«Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства Минздрава Дагестана», - подчеркнули в республиканском ведомстве.

В пресс-службе СК России по региону заявили о проведении проверки, в рамках которой следователи установят обстоятельства и причину смерти пациентки. По мнению родственников, трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. У женщины остались трое детей.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила ранее, что в перинатальном центре города Кызылорда роженицу заразили ВИЧ.

В центральной городской больнице Дербента после родов умерла многодетная мать. В пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили о проведении служебной проверки.