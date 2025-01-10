В Черном море обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239»

В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий привлекли пять судов с оборудованием и специальной техникой. Также водолазы начали дополнительно осматривать кормовую часть танкера под водой.

«Всего с момента аварии танкеров „Волгонефть“ обследовано около 1,7 тысячи квадратных километров акватории, очищено 38,7 тысячи квадратных метров. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата», - заявили в Минтрансе.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что мониторинговые группы обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Эту часть судна выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.

Ранее океанолог Сергей Станичный заявил, что большую часть грунта с мазутом, который вытек после крушения танкеров в Керченском проливе, собрали и вывезли на утилизацию. По его словам, утилизировали более 100 тысяч тонн вещества.