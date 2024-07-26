В Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области после прорыва плотины. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в беседе с РИА «Новости».
«Мне сообщили, что ввели [режим ЧС]», - ответил собеседник агентства.
До этого МЧС России сообщило об эвакуации жителей региона. Из-за дождей и повышения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы.
«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - написали в Telegram-канале ведомства.
Ранее дамбу прорвало в Омской области. Спасатели тоже начали эвакуацию жителей. По словам депутата ГД Андрея Алехина, ЧП началось в деревне Ашеваны.