В Челябинске люди вышли из лифта за секунды до его падения
В челябинской многоэтажке лифт едва не упал вместе с пассажирам. Напуганные грохотом люди вышли из кабины за секунды до ее падения, сообщило издание 74.ru.
ЧП произошло в микрорайоне «Академ» на улице Братьев Кашириных. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения в кабине лифта. Людей напугал грохот лифта при движении, и они решили выйти из него.
Через несколько секунд после этого лифт продолжил движение, грохот усилился, а потом последовал резкий толчок, от которого покосились створки дверей. Жители предположили, что оборвался трос.
В сентябре пенсионерка получила компрессионный перелом позвоночника, проехав в лифте московской многоэтажки. У лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж