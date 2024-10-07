В Челябинске люди вышли из лифта за секунды до его падения

ЧП произошло в микрорайоне «Академ» на улице Братьев Кашириных. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения в кабине лифта. Людей напугал грохот лифта при движении, и они решили выйти из него.

Через несколько секунд после этого лифт продолжил движение, грохот усилился, а потом последовал резкий толчок, от которого покосились створки дверей. Жители предположили, что оборвался трос.

В сентябре пенсионерка получила компрессионный перелом позвоночника, проехав в лифте московской многоэтажки. У лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж