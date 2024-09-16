В Бурятии рыбак случайно задавил спящего в палатке товарища

Учительница, пострадавшая из-за нападения подростка в школе № 68 в Челябинске, пыталась защитить детей. Ее доставили в больницу с ушибами, заявил 360.ru заместитель директора школы.

По его словам, учительница работала в школе более трех лет, и дети ее очень любят.

«Ребята с задних рядов, как произошло нападение, они защищали и девочек, и педагога. <…> Конкретики не могу сказать», - сообщил заместитель директора.

Он отметил, что конфликта между школьниками и учителями не было. Подросток повел себя неадекватно и набросился на других с молотком без причин, добавил замдиректора.

«Ни у кого не было конфликта», - подчеркнул он.

Представитель школы подтвердил, что в школе есть рамки, и они находятся в рабочем состоянии.

«На любой телефон они срабатывают», - уточнил он.

Он также рассказал, что сотрудница ЧОП, охранявшая школу в день нападения, пыталась защитить детей и, несмотря на опасность, принимала участие в задержании.

«Она же и вызвала [полицию], она же защищала и детей тоже, принимала участие в задержании. Там еще учитель-мужчина был. <…> Она не спасовала, не струсила», - объяснил замдиректора.

Представитель школы признался, что должен был уйти в отпуск, но из-за нападения сразу вышел на работу.

«Полтора часа был в отпуске, пытался в отпуск сходить», - добавил он.

Учащийся коррекционной школы напал с молотком и ножом на одноклассников. Всего пострадали пять человек. Одной из семиклассниц подросток проломил череп и перерезал горло, вторая получила травму головы и открытую рану.