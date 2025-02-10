В Бурятии пьяный водитель сбил катавшуюся на тюбинге с горки девочку

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Освидетельствование показало, что в крови водителя уровень алкоголя составляет 0,25 миллиграмма на литр, что выше допустимого. Девочку отправили в больницу.

«У нее челюсти небольшой перелом и травма мозга. В искусственную кому ввели», - рассказал 360.ru источник.

По его словам, виновник ДТП пока не связывался с семьей пострадавшей и не предлагал какой-либо помощи.

Госавтоинспекция предупредила, что кататься следует только в специально отведенных для этого местах без пересечений с проезжей частью.

В январе жительница Казани погибла при катании на тюбинге. Выяснилось, что подруга возила ее, привязав к задней части автомобиля. Против женщины-водителя возбудили уголовное дело.