15 апреля 2024, 03:28

В Бурятии из-за паводка эвакуировали более 20 человек

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Паводковые воды подтопили жилые дома в Иволгинском районе Бурятии. Из опасной зоны эвакуировали более 20 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировали 22 человека, из них шесть детей», - написал он.

По словам Цыденова, причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики распорядились провести взрыв затора, этим будут заниматься саперы Восточного-военного округа.

После начала весеннего паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться в воскресенье, 14 апреля. В Гидрометцентре зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров.

Сейчас полицейские охраняют от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от пострадавших от паводка.

Паводки Бурятия Реки
15 апреля 2024, 04:06
Личности погибших в жутком ДТП с грузовиком в Крыму установили
РИА «Новости»
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В Крыму в жутком ДТП погибли три человека. Там слетевший с тормозов грузовик расплющил легковой автомобиль. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.

«Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма», - заявила она.

Авария произошла в субботу, 14 апреля. У грузовика MAN отказали тормоза и он скатился с горы на автомобиль Lada Priora, полностью смяв легковушку, прижав ее к дереву у дороги.

В машине находились водитель и два пассажира. В надзорном ведомстве уточнили, что среди жертв аварии несовершеннолетних нет.

Точная информация о погибших поступила недавно, так как автомобиль был настолько сильно поврежден, что понадобилось время, чтобы установить их личности.

Ранее в Дагестане в результате массовой аварии погибли три человека , среди них было двое детей. Кроме того, 10 человек травмировались, в их числе четыре ребенка. На дороге столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.

Смертность Грузовики ДТП Крым Машины Следственный комитет России
15 апреля 2024, 02:07
Водитель переехал сбитую другой машиной женщину в Петербурге
РИА «Новости»
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Легковушка сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Санкт-Петербурге. После этого на нее наехал другой автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 40-летний водитель, наехал на перебегавшую вне пешеходного перехода дорогу петербурженку.

«Женщину отбросило на „встречку“, где на нее совершил наезд Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя», - указали в сообщении.

Пострадавшей на вид около 40 лет. Ее личность сейчас устанавливается. Женщину госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Полицейские уже выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля Honda сбил женщину и собаку, когда те вышли на утреннюю прогулку в Петербурге. После столкновения мужчина скрылся с места аварии. Петербурженка получила травмы, ее пес не выжил.

Санкт-Петербург ДТП Женщины
14 апреля 2024, 23:29
Вылезшая из унитаза крыса напугала пожилую женщину в Москве
РИА «Новости»
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Канализационная крыса пролезла в унитаз и попыталась укусить сидящую на нем 54-летнюю женщину в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Женщина присела на унитаз по известному делу и услышала странный писк и царапанье внутри труб. Испугалась укуса и позвонила спасателям», - уточнил канал.

Сотрудники МЧС приехали, но грызуна не нашли и покинули квартиру. Хозяйке пришлось обратиться в службу отлова.

Авторы канала пошутили, что дарят москвичам новую фобию, так как ситуации, когда канализационные крысы проникают в туалеты жильцов, уже не редкость, особенно в центре столицы.

Как уточнил источник «360», все произошло в Мещанском районе столицы. Женщина закрыла крышку унитаза и позвонила спасателям.

Позже история получила продолжение в «Московском комсомольце» , где сообщили, что зверек забрался на навесный потолок в ванной. Старшая по дому предположила, что крыса попала в квартиру через старые канализационные трубы. По ее словам, хорошо, что она никого не покусала, хотя сам грызун, видимо, запаниковал после того, как вылез из унитаза.

Ранее в Канаде больная крыса выпрыгнула из унитаза и дважды укусила пожилого мужчину, пытавшегося выбросить животное из туалета.

Спасатели Женщины Животные Москва
14 апреля 2024, 22:55
Таксист сбил ребенка на самокате на юго-востоке Москвы
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Водитель такси сбил 12-летнего мальчика на самокате на улице Авиаконструктора Миля. Пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Водитель автомобиля такси совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу», - отметили в ведомстве.

Медики увезли ребенка в больницу. Информации о характере травм не приводилось. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии.

По данным дептранса , в воскресенье, 14 апреля, произошло еще одно дорожное происшествие. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, после этого один из них наехал на наземный пешеходный переход. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Накануне грузовик и легковушка столкнулись на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека.

Дети Дороги Такси Водители Москва

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