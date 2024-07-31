В бургерах из красноярского общепита нашли червей

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По данным издания « Красноярский рабочий », видео, на котором можно увидеть червяков, Пензиной прислала местная жительница. Сотрудники общепита вернули пострадавшей деньги за испорченные бургеры, но отказались выдать книгу жалоб, сообщив, что ее просто нет.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, который теперь разбирается в случившемся.

Ранее в Красноярском крае произошла другая ситуация, связанная с некачественной едой. Жители Минусинска массово отравились шаурмой. Пострадавшим диагностировали сальмонеллез.