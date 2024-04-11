В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура. Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности с 5 апреля, причем круглосуточный мониторинг за развитием паводковой ситуации осуществляет региональная прокуратура.

Заявление об этом сделала старший помощник прокурора Новосибирской области Дарья Манилова.

«В настоящее время угрозы массового подтопления жилых домов граждан нет. Вместе с тем правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы не теряют бдительности», - подчеркнула она.

По ее словам, надзорное ведомство следит за тем, как областное правительство, Главное управление МЧС России в регионе, главы муниципальных образований (МО), а также областная и муниципальные аварийно-спасательные службы принимают меры по предупреждению и ликвидации последствий наводнения.

Манилова добавила, что прокуроры также проверяют пункты временного размещения граждан и готовность спецсредств и техники. После таких проверок главам МО уже внесли шесть представлений и объявили 50 предостережений.

Ранее власти Казахстана заявили, что сброс из местных водохранилищ в реку Тобол никак не повлиял на паводковую ситуацию в приграничных регионах России.