В больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 97 человек
После теракта в Crocus City Hall в больницах остаются 97 человек. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«С момента открытия центра помощи было более 1700 обращений - и звонков, и очных. Непосредственно пришли 220 человек», - указала она.
В основном, по словам Болатаевой, вопросы связаны с поиском родных и близких.
«На сегодня у нас в больницах находятся 97 человек. Это больницы и Москвы, и Подмосковья, и федеральные центры. Со всеми семьями мы на связи», - подчеркнула министр.
Отдельно она затронула вопрос выплат. Московская область, подчеркнула Болатаева, предоставила их уже 15 пострадавшим.