В больницах Подмосковья после теракта в «Крокусе» остаются 70 человек

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В МЧС ранее представляли данные о том, что в результате атаки на концертный зал погибли 143 человека.

Сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего. Врачи делали все возможное для спасения жизни человека, но спасти его не удалось.

На следующий день после теракта в Брянской области задержали сбежавших с места четверых напавших на «Крокус Сити Холл». Им предъявили обвинения по статье о теракте и арестовали до 22 мая.