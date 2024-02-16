В Благовещенске умер пострадавший в пожаре ребенок

Следователи завели в отношении матери второе уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. До этого правоохранители возбудили дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Уголовные дела соединили в одно производство.

По данным следствия, женщина оставила своего трехлетнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Спустя время там произошел пожар.

«Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля», - уточнило ведомство.

Идет расследование.

Ранее в Москве кот Кузя спас 10-летнего мальчика от пожара. Ребенок учил уроки и не заметил, как натяжной потолок загорелся и рухнул на диван. Животное увидело пламя, прибежало к мальчику и стало громко мяукать, привлекая внимание.