16 февраля 2024, 04:20

В Благовещенске умер пострадавший в пожаре ребенок

РИА «Новости»
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В Благовещенске скончался трехлетний ребенок, пострадавший во время пожара в квартире в начале февраля. На мать мальчика завели уголовное дело. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК России по Амурской области.

Следователи завели в отношении матери второе уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. До этого правоохранители возбудили дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Уголовные дела соединили в одно производство.

По данным следствия, женщина оставила своего трехлетнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Спустя время там произошел пожар.

«Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля», - уточнило ведомство.

Идет расследование.

Ранее в Москве кот Кузя спас 10-летнего мальчика от пожара. Ребенок учил уроки и не заметил, как натяжной потолок загорелся и рухнул на диван. Животное увидело пламя, прибежало к мальчику и стало громко мяукать, привлекая внимание.

Смертность Уголовное дело Пожары Дети Россия Следственный комитет России
16 февраля 2024, 03:36
Два человека пропали после затопления судна в Каспийском море
РИА «Новости»
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Маломерное судно с пассажирами затонуло в Каспийском море. На борту находились двое пассажиров и судоводитель. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Днем в четверг, 15 февраля, из-за ухудшения погодных условий судно перевернулось в семи километрах от берега. Находившиеся на борту люди оказались в воде. Двое из них пропали без вести, а третьего спустя три часа после крушения подобрала проходящая лодка. Пострадавшего отправили в больницу, поиск пропавших продолжается.

Следователи устанавливают обстоятельства опрокидывания судна, проводится доследственная проверка.

В начале февраля в Махачкале легковой автомобиль упал в водный канал. В результате ДТП пострадали два ребенка восьми и 12 лет. Детей госпитализировали, врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Пострадавших подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Корабли Шторм
16 февраля 2024, 00:39
Калининградские школьники массово отравились неизвестным токсином
РИА «Новости»
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Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.

По данным ведомства, утром после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

«Медицинскую помощь оказали 23 учащимся, шестеро из них попали в лечебное учреждение», - указали в сообщении.

Сейчас следователи с участием специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области проводят проверку. Также специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Ранее в омской гостинице отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. Дети приехали в город на соревнования, их разместили в одном и з городских отелей, где для них организовали питание. Позже юных спортсменов госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией.

Дети Больницы Болезни Школьники Калининград
16 февраля 2024, 00:34
«Дразнил собаку». Домашний пес напал на юного хозяина в Петербурге
Freepik
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В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пострадал от нападения домашней собаки. Врачи зафиксировали у ребенка множественные раны голеней, а также следы от зубов на руках, спине, животе и шее. Мать пострадавшего рассказала «360», как это произошло.

По словам женщины, на сына напала их собака - немецкая овчарка. Живет она в семье совсем недолго.

«Собака наша, мы ее из приюта взяли месяц назад. Лечим, на ноги ее поднимаем», - уточнила мать пострадавшего мальчика.

Женщина призналась, что ее сын дразнил собаку, и из-за этого она напала. По ее словам, пес раньше не проявлял агрессию. Но недавно он прошел процедуру кастрации, из-за чего у него мог начаться гормональный сбой.

По словам матери, ребенок чувствует себя нормально. Сейчас ему делают уколы и перевязки в травмпункте. Как дальше поступить с собакой, семья пока не решила.

«Пока не знаю судьбу собаки, еще решается вопрос. Либо обратно в приют отдаем, либо оставляем», - добавила женщина.

Ранее в Усть-Куте Иркутской области свора собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.

Санкт-Петербург Дети Семья Врачи Женщины Собаки
16 февраля 2024, 00:16
Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта
Freepik
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Житель Сургута записал на видео падение лифта с 16-го этажа, причем в этот момент он находился внутри кабины. Об этом сообщило издание Ura.ru.

На кадрах было видно только панель с кнопками этажей, зато слышны звуки, издаваемые сломанной кабиной и эмоциональный возглас мужчины. Ему повезло - падающая конструкция остановилась благодаря предохранителям лифта, чей и скрип и был слышен на видео.

По словам жителя дома, которые предпочел сохранить анонимность, о том, что лифт сорвался, он узнал утром, когда поехал на работу.

«Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», - рассказал он.

Пострадавший мужчина позже признался в соцсетях, что во время полета с 16-го этажа у него вся жизнь пронеслась перед глазами.

В начале года кабина лифта с пятью пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал,

Видео Россия

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