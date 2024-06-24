24 июня 2024, 22:33

В Батайске неизвестный открыл стрельбу на улице

РИА «Новости»
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Неизвестный открыл огонь на улице в Батайске Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

ЧП произошло на улице Воровского.

«Неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом», - отметили в ведомстве.

Правоохранительные органы занялись установлением и задержанием нарушителя.

Между тем, глава администрации Роман Волошин назвал происшествие хулиганскими действиями.

«Ситуация расценивается как бытовое хулиганство, не более того. Прошу не поддаваться провокациям и домыслам. Держу ситуацию на контроле», - подчеркнул глава города в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что подросток открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Задержания Стрельба Россия
24 июня 2024, 23:14
Горячую линию открыли в связи с пожаром во Фрязине
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Горячую линию открыли из-за пожара во Фрязине в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«Если Вы разыскиваете родных или близких, которые могли быть в горящем здании, просим обращаться по телефону 84965643601», - написал он.

Пожар в девятиэтажном здании случился в понедельник. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Также в центре постройки находится лифтовая шахта, воздуховоды расположены таким образом, что ускорили процесс распространения огня.

По официальным данным, в ходе ЧП погибло два человека. При этом точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщило МЧС России, спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров.

Спасатели Пожары Взрывы Россия Фрязино
24 июня 2024, 22:39
«Баклажек 20 отнес». Мальчик на велосипеде возил питьевую воду для пожарных во Фрязине
РИА «Новости»
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Мальчик по имени Матвей помогал спасателям, борющимся с крупным пожаром во Фрязине в Московской области. Он рассказал в беседе с 360.ru, что подвозил на велосипеде питьевую воду для пожарных.

«Я приехал, посмотрел, как тут все горит. Потом резко выходит мужчина, наверное, пожарный. Говорит: „Все, у кого есть вода - несите, пожалуйста, несите“. Я поехал по домам, начал у людей просить воду <…> Я, наверное, за сегодня баклажек 20 отнес», - рассказал Матвей.

Юноша перевозил воду на велосипеде. По его словам, пожарные пили ее, и обливали водой голову. Спасатели тепло поблагодарили маленького помощника.

Также мальчик рассказал, как один из пострадавших попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Прыжок мужчины видела жена, стоящая внизу.

Пожар в девятиэтажном здании случился 24 июня во Фрязине в Подмосковье. Площадь огня составила около пяти тысяч квадратных метров. В ходе ЧП погибли два человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Спасатели Пожары Мужчины Фрязино
24 июня 2024, 22:11
В Костроме умер заразившийся ботулизмом мужчина
РИА «Новости»
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В Костромской области молодой человек умер от ботулизма после употребления готового блюда. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Речь идет о жителе Костромской области, который навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил опасный продукт.

«За столом у родственников [он] употреблял приобретенный готовый салат „Лобио“», - отметили в ведомстве.

Молодой человек, которому был 21 год, вызвал скорую по возвращении домой, 16 числа. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.

Госпитализация в областную больницу, реанимационные действия и подключение к ИВЛ, также специальная антитоксическая сыворотка не помогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.

Ранее вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Здравоохранение Больницы Скорая помощь Мужчины Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 21:58
Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение во Фрязине
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытый огонь во Фрязине в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Россия Фрязино Москва

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