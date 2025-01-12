В бассейне владивостокской школы рухнул потолок

В Ягоднинском округе Магаданской области спасатели и волонтеры эвакуировали заблудившегося охотника. Мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия на снегоходах прибыли сотрудники пожарно-спасательной части из поселка Ягодное и волонтеры.

«Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться», - отметили в МЧС.

Поздним вечером охотника доставили в поселок. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, мужчина потерялся в районе реки Джелгала. Заявитель рассказал, что его друг отвез его на снегоходе к месту охоты. Однако мужчина заблудился и не смог самостоятельно добраться до точки, где его должны были забрать. К счастью, у него был спутниковый телефон.

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