В Башкирии спасатели достали из озера утонувшую машину с водителем
Легковой автомобиль ВАЗ-2114 достали со дна озера в селе Улькунды Дуванского района Башкирии. В салоне обнаружили погибшим 53-летнего мужчину, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.
По предварительной версии, 53-летний мужчина выехал из деревни Митрофановка в Улькунды утром 5 мая. Однако домой не вернулся. Правоохранители предположили, что автомобиль мог съехать в озеро в Дуванском районе. После этого для обследования водоема привлекли спасателей.
В результате проведенных работ нашли машину и погибшего водителя. Причина происшествия устанавливается.
Автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.