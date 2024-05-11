В Башкирии спасатели достали из озера утонувшую машину с водителем

По предварительной версии, 53-летний мужчина выехал из деревни Митрофановка в Улькунды утром 5 мая. Однако домой не вернулся. Правоохранители предположили, что автомобиль мог съехать в озеро в Дуванском районе. После этого для обследования водоема привлекли спасателей.

В результате проведенных работ нашли машину и погибшего водителя. Причина происшествия устанавливается.

Автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.