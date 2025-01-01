01 января 2025, 16:55

В Башкирии сошли с рельсов грузовые вагоны с рудой

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Днем 1 января в городе Учалы два грузовых вагона с рудой сошли с рельсов и опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Состав состоял из 17 вагонов, все они перевозили руду. Погибших и пострадавших нет. Вагоны расцепили, маневровый локомотив транспортирует их до пункта назначения.

На транспортное сообщение РЖД происшествие не повлияло, однако пришлось временно приостановить движение автомобилей на переезде в микрорайоне Бурансы.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку. Действия ответственных лиц рассмотрят на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в РЖД назвали предварительную причину схода 24 вагонов на станции в Забайкалье. Это могло случиться из-за излома рамы колесной пары.

Башкирия Поезда
01 января 2025, 16:36
Женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре в Череповце
РИА «Новости»
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В Вологодской области два человека погибли при пожаре в Череповце. Загорелась квартира на третьем этаже дома по Советскому проспекту, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные нашли в задымленной квартире 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 14 лет.

«Всех незамедлительно передали прибывшим медикам. К сожалению, женщина и девочка погибли. Мужчина был госпитализирован», - уточнили в МЧС.

Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства возникновения пожара.

В новогоднюю ночь в Самаре при пожаре в общежитии погибли два человека. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли 40 человек, в том числе пять детей.

Пожары Дети Женщины
01 января 2025, 15:16
Мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы
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Днем 1 января в столичном районе Строгино 50-летний местный житель едва не погиб, решив покататься на тюбинге неподалеку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщил источник 360.ru.

Очевидцы позвонили в спасательную службу в 14:10. Они рассказали, что неуправляемую «ватрушку» вынесло в реку, а сидевший в ней человек оказался в воде. Мужчина держался за льдину и мог утонуть.

Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего. С кровотечением и травмой головы его увезли на машине скорой помощи.

Ранее 13-летний подросток в Новом Уренгое скатился на тюбинге прямо под колеса большегруза. Мальчик скончался на месте.

В министерстве благоустройства Подмосковья призвали кататься на «ватрушках» в специально оборудованных местах , только тогда это зимнее развлечение может быть безопасным.

Москва
01 января 2025, 06:01
Башня из Lego рухнула на людей в США
Freepik
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Десять человек получили различные травмы при обрушении высокой инсталляции из конструктора Lego в городе Пибоди в Массачусетсе. ЧП произошло на праздничном шоу в честь Нового года, сообщил телеканал NBC.

Четырехметровая конструкция в виде гигантского аркадного автомата рухнула из кубиков Lego в одном из торговых центров, когда запускались воздушные шары. Пострадали шесть детей и четверо взрослых. Восемь из них доставили в госпиталь.

Очевидцы рассказали, что большие детали Lego рассыпались по торговому залу. Некоторые из присутствующих на празднике не растерялись и стали воровать кубики.

Ранее вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

США Дети Обрушения Новый год
01 января 2025, 03:52
Набитая пиротехникой машина заискрилась после ДТП в Красногорске
РИА «Новости»
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В Красногорске произошло ДТП с участием машины, груженой пиротехникой. После столкновения фейерверки пришли в действие и начался салют. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авария случилась на Волоколамском шоссе. После столкновения машина загорелась. Пламя добралось до фейерверков, и прямо на дороге начался салют. Очевидцы сообщили о закрытии движения в сторону Московской области.

Власти и экстренные службы не сообщали о ДТП в Красногорске. По данным сервиса «Яндекс Пробки» , на Волоколамском шоссе движение затруднено на двух участках у пересечения с улицами Жуковского и Речной.

В новогоднюю ночь в Москве произошел смертельный пожар. На втором этаже дома по улице Бирюлевской загорелась одна из комнат захламленной квартиры. Один человек погиб.

В Тюмени пьяный водитель Lada устроил ДТП с тремя машинами на улице 30 лет Победы.

«Газета.ru» сообщила, что он выехал на полосу встречного движения.

Красногорск ДТП

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