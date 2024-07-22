В Башкирии подтопило придомовые территории из-за разлива реки

Две девушки-студентки в компании друзей отправились на хоррор-квест в Махачкале, однако выбраться оттуда живыми им не удалось: они сгорели. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожар произошел в ночь на 22 июля в «Доме ужасов». Две пары - девушки с парнями - пришли развлечься и пощекотать себе нервы. Выбор пал на игру, во время которой посетителей приковывают наручниками, пугают бензопилой и огнем, а их задача - выбраться.

Сотрудник заведения, выполняя часть сценария, поджег специальную перчатку и отбросил ее. Но она упала рядом с заправленными бензопилами. Вспыхнуло пламя.

Огонь распространялся слишком быстро, а студентки были прикованы к стульям, им не удалось выбрать самостоятельно, сообщило издание 63.ru. Одна из девушек умерла практически сразу, вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Через некоторое время пострадавшая тоже скончалась.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших при пожаре девушек.

«Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди», - написал он в своем Telegram-канале.

В произошедшем разбираются сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить хоррор-квесты. Он подчеркнул, что они становятся местами чрезвычайных происшествий: участников квестов избивают до полусмерти, часто происходят пожары или блокирование дверей.