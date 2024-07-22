22 июля 2024, 13:32

В Башкирии подтопило придомовые территории из-за разлива реки

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Сотрудники МЧС откачивают воду после разлива реки в городе Туймазы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления министерства по Республике Башкортостан.

По информации спасателей, из берегов вышла река Туймазинка. Произошло это из-за обильных дождей, прошедших в регионе. Сотрудники МЧС, городские и республиканские власти откачивают воду с придомовых территорий. Уровень воды постепенно идет на спад.

По заверению министерства, эвакуация жителей с подтопленных территорий не требуется, ситуация находится на контроле.

В апреле районная администрация в Челябинской области нашла необычную причину , приведшую к размыву насыпной дороги через реку.

Башкирия МЧС РФ Реки
22 июля 2024, 13:08
Сгорели заживо. Появилось видео с места смертельного квеста в Махачкале
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Две девушки-студентки в компании друзей отправились на хоррор-квест в Махачкале, однако выбраться оттуда живыми им не удалось: они сгорели. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожар произошел в ночь на 22 июля в «Доме ужасов». Две пары - девушки с парнями - пришли развлечься и пощекотать себе нервы. Выбор пал на игру, во время которой посетителей приковывают наручниками, пугают бензопилой и огнем, а их задача - выбраться.

Сотрудник заведения, выполняя часть сценария, поджег специальную перчатку и отбросил ее. Но она упала рядом с заправленными бензопилами. Вспыхнуло пламя.

Огонь распространялся слишком быстро, а студентки были прикованы к стульям, им не удалось выбрать самостоятельно, сообщило издание 63.ru. Одна из девушек умерла практически сразу, вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Через некоторое время пострадавшая тоже скончалась.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших при пожаре девушек.

«Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди», - написал он в своем Telegram-канале.

В произошедшем разбираются сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить хоррор-квесты. Он подчеркнул, что они становятся местами чрезвычайных происшествий: участников квестов избивают до полусмерти, часто происходят пожары или блокирование дверей.

Уголовное дело Дагестан Пожары Больницы Видео
22 июля 2024, 11:13
Момент взрыва ТЦ в Апшеронске попал на видео
Телеканал «360»
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Взрыв прогремел утром в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно вспышку и взрыв, после которого здание получило серьезные повреждения, слетела большая часть крыши. От ТЦ повалил густой черный дым.

В результате ЧП пострадали четыре человека, рухнули несколько строительных конструкций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. ЧП произошло из-за взрыва газо-воздушной смеси На место пожара прибыли спасатели. Они тушат здание и разгребают завалы. Сотрудники МЧС достали из-под рухнувших конструкций женщину-фармацевта.

Местный житель рассказал 360.ru, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

Газ Взрывы Видео
22 июля 2024, 10:47
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Апшеронске
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после взрыва газа в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На улице Ворошилова рухнули несколько строительных конструкций, начался пожар. Предварительно, пострадали четыре человека, из-под завалов достали женщину-фармацевта.

«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», - уточнили в СК.

Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти пообещали оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с разрушенным после взрыва зданием.

Уголовное дело Газ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 10:28
На МЦД-4 возникла задержка в движении поездов из-за срыва стоп-крана
РИА «Новости»
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Поезда Горьковского направления, включая МЦД-4, следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана пассажирами на станции Москва-Курская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе, электричка шла из Апрелевки. В 07:34, когда она отправлялась в сторону Железнодорожной, пассажиры сорвали стоп-кран. Из-за этого интервалы движения поездов в сторону области выросли.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

По сообщениям в социальных сетях , задержка в движении электропоезда составила 47 минут. Это объяснили тем, что восстановить тормозную магистраль после срыва стоп-крана на современных электричках сложнее, чем на старых.

В конце июня на Третьем диаметре вагоны электропоезда самопроизвольно расцепились на платформе «Кратово», никто не пострадал.

Поезда МЦД

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