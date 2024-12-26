26 декабря 2024, 15:51

В Балтийском море произошел очередной разрыв кабелей

Global Look Press
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Эстонские компании заявили о повреждении пролегающих в Финском заливе коммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила газета Postimees.

Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии доложили о повреждении двух кабелей концерна Elisa, и одного кабеля компании CITIC Telecom. Поломки не оказали существенного влияния на возможность граждан пользоваться услугами связи.

Операторы сейчас устанавливают причину сбоев в работе кабелей. Специалисты приступили к проведению ремонтных работ, но пока не уточнили, сколько они продлятся.

Вечером 26 декабря эстонское правительство планирует провести экстренное заседание, чтобы обсудить случившегося.

Ночью 3 декабря также произошел разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией.

Финляндия Эстония
26 декабря 2024, 15:34
Голая наркоманка попыталась вломиться в Казанский собор в Петербурге
Unsplash
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Голая девушка, находящаяся в наркотическом опьянении, попыталась попасть в Казанский собор в Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По его данным, в полицию поступил звонок о том, что неадекватная девушка без одежды пытается вломиться в Исаакиевский собор. Позже выяснилось, что имелся в виду Казанский собор.

По информации источника издания, странно ведущей себя девушке на вид было примерно 18 лет. Правоохранители передали информацию о случившимся скорой помощи.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Задержанный на Бухарестской улице 45-летний пьяный мужчина имел при себе пакет с синтетическим наркотиком.

В квартире безработного петербуржца полиция нашла 37 маленьких пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это тоже было запрещенное вещество. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Наркотики Санкт-Петербург Полиция
26 декабря 2024, 12:15
Песков призвал не строить гипотез о крушении борта в Актау до окончания расследования
РИА «Новости»
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Не стоит выстраивать какие-либо гипотезы вокруг крушения борта Embraer 190 в Казахстане, пока не завершилось расследование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он посоветовал дождаться выводов следствия.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что расследованием ЧП сейчас занимаются консолидированные авиационные власти.

Самолет, летевший рейсом Баку - Грозный, разбился в районе Актау 25 декабря. В Сети появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины. Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям.

Казахстан Дмитрий Песков Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 11:49
Статус федеральной ЧС присвоят ликвидации последствий разлива мазута в Черном море
РИА «Новости»
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Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина - прим. ред.) будет присвоен статус федеральной ЧС», - сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что Крым готов взаимодействовать с Краснодарским краем по ликвидации разлива мазута в Черном море. Аксенов поделился, что к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга с эффективным способом очистки моря от нефтепродуктов.

Накануне режим ЧС краевого уровня ввели в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил, что это решение было принято потому, что в регионе не останавливается выброс мазута.

В ликвидации загрязнения участвует более десяти тысяч человек. Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.

Черное море Крым Сергей Аксенов Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 11:30
Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в РФ после авиакатастрофы
Global Look Press
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Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в Москве после крушения самолета в Актау. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Книга открыта с 16:00 до 18:00 26 декабря и с 14:00 до 16:00 27 декабря. Она находится в гостевом доме посольства на Вознесенском переулке, 15.

«Соболезнования можно будет также направить в электронной форме на адрес: office_moscow@mission.mfa.gov.az» , - уточнили дипломаты.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190 разбился в Актау накануне. Борт следовал из Баку в Грозный. Жертвами крушения лайнера стали 38 человек, их тела направили на экспертизу. Поисковые работы на месте авиакатастрофы завершились 26 декабря.

Специальный борт МЧС с девятью пострадавшими россиянами уже прибыл в аэропорт Жуковский. Пациентов сопровождали спасатели и сотрудники Федерального центра медицины катастроф.

Авиакатастрофы Азербайджан Крушение самолета в Актау

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