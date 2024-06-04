04 июня 2024, 23:37

В Балашихе и Щелкове прошел рейд по поиску уклонистов среди мигрантов

РИА «Новости»
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В подмосковных городских округах Балашиха и Щелково прошел рейд по поиску уклонистов от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru в силовых структурах.

По данным собеседника, сотрудники военного следственного отдела совместно с полицейскими проверили 16 частных домов и 176 квартир. Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в России.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов составили 46 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, они организовали семь процессуальных проверок, возбудили 10 уголовных дел.

«Многие мигранты забывают, что с приобретением гражданства России, они получают не только те же права, что и россияне с рождения, но и те же обязанности, за неисполнение которых предусмотрена ответственность» - сообщил источник.

Он добавил, что такие рейды проводятся регулярно. Прошлый рейд прошел в конце мая.

Мигранты Военные Россия Балашиха Щелково
04 июня 2024, 20:09
Обыски в доме у главы «Империи сильнейших ведьм» Суликовой сняли на видео
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Главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В распоряжении 360.ru появились кадры обыска в подмосковной квартире колдуньи.

Силовики нагрянули в дом подозреваемой, который расположен в подмосковной Ивантеевке на улице Толмачева. Как сообщил источник 360.ru, именно здесь Суликова принимала посетителей и проводила различные обряды.

По данным Следственного комитета, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Уголовное дело завели по материалам, поступившим из УФСБ России.

Елена Суликова, известная как Алена Полынь, участвовала в шоу «Битва экстрасенсов». В Ивантеевке находится ее магазин магических товаров.

Женщины Магазины Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы
04 июня 2024, 18:45
Неизвестный подстрелил мужчину и женщину на Костромской улице в Москве
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Мужчина и женщина пострадали при стрельбе на Костромской улице в Москве. Данные об этом подтвердили в столичной прокуратуре.

Ранее о пострадавших людях сообщил источник 360.ru. По его информации, травмы получили молодой человек и девушка. У парня - ранение головы, а у девушки - руки, уточнял он.

Сейчас на месте работают сотрудники надзорного ведомства. В пресс-службе уточнили, что огонь по людям открыли, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

Также выстрелы были и в сторону общественного транспорта, добавили в прокуратуре. По данным источника 360.ru, повреждения получил автобус, следующий по маршруту № 637.

Сейчас стрелка ищут.

Стрельба Москва
04 июня 2024, 18:41
Подмосковную колдунью задержали за оскорбление чувств верующих
РИА «Новости»
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Жительницу подмосковной Ивантеевки задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

«Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», - заявили следователи.

Кроме того, в интернете женщина опубликовала ролик, в котором, по версии СК, содержались высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ России. В ее доме прошли обыски.

По информации источника РИА «Новости» , речь идет о главе организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.

Суликова, также известная как Алена Полынь, принимала участие в шоу «Битва экстрасенсов». На своих курсах она учила искусству магии. У женщины есть магазин магических товаров в Ивантеевке.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. По его мнению, это поможет бороться с услугами гадалок и экстрасенсов.

Уголовное дело Россия Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы Следственный комитет России
04 июня 2024, 18:33
Шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ
РИА «Новости»
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Лифтовая шахта обрушилась в одном из домов в центре столицы. ЧП произошло на пересечении Милютинского и Боброва переулков во время строительных работ. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, обращение поступило в 16:52. Источник добавил, что лифтовая шахта упала во внутреннем дворе во время выполнения работ по демонтажу.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Москве, из-за обрушения никто не пострадал, специалисты проводят осмотр места происшествия.

Telegram-канал Baza заявил, что ЧП произошло в переулке Боброва. Авторы прикрепили к посту видеозапись с последствиями обрушения шахты. В канале добавили, что пострадал человек - на кадрах видно, как один мужчина держался за голову, у него шла кровь.

Ранее группа строителей получила травмы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Опалубка не выдержала и рухнула на рабочих на стройплощадке. В результате пострадали четыре человека, их направили в медучреждения.

Шахты Обрушения Работа Москва

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