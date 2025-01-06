06 января 2025, 04:15

В Австралии самолет прервал полет из-за взорвавшихся шин

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Etihad Airways, готовящийся к рейсу Мельбурн — Абу-Даби, не смог взлететь по техническим причинам, так как у него лопнули шины. Видеозапись происшествия опубликовало издание UK Mirror.

На кадрах, снятых в аэропорту Мельбурна, видно, что после взрыва шин его окружили несколько пожарных машин, а шасси залили противопожарной пеной в качестве меры предосторожности. У лайнера спустило две шины.

«Пострадавших не было, все 289 пассажиров благополучно сошли с самолета и вернулись в терминал», - сообщили в авиакомпании.

Аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за этого происшествия, что привело к задержкам как вылетающих, так и прибывающих рейсов.

Авиакомпания Etihad Airways извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства, отметив, что комфорт и безопасность экипажа и гостей остаются для них главным приоритетом.

Самолет отбуксировали на ремонт.

Ранее в аэропортах Германии произошел массовый сбой в компьютерной системе полиции, которую использовали для въездного контроля.

Самолет авиакомпании Etihad Airways, готовящийся к рейсу Мельбурн - Абу-Даби, не смог взлететь по техническим причинам, так как у него лопнули шины. Видеозапись происшествия опубликовало издание UK Mirror.

Авиация Австралия Самолеты
06 января 2025, 03:50
В сгоревших бытовках в Новой Москве нашли тело человека
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В деревне Летово на территории Новой Москвы загорелись четыре бытовки. Пожарные потушили огонь и обнаружили тело человека, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Пожар произошел в ночь на 6 января. В Летове загорелись четыре стоящие в ряд бытовки. На снятых МЧС кадрах виден густой дым и открытый огонь.

К месту происшествия выехали 27 специалистов и шесть единиц техники. Во время тушения огня спасатели наткнулись на тело человека без признаков жизни. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установят специалисты.

Крупный пожар произошел в Кировской области. В поселке Кильмезь сгорел деревянный многоквартирный дом, МЧС показало кадры тушения. Открытый огонь охватил 480 квадратных метров. Трое из 11 жильцов успели выйти наружу, еще семеро погибли. Местонахождение еще одного человека выясняется.

Пожары МЧС РФ Москва
06 января 2025, 03:35
Мост обрушился под грузовым поездом в США
Freepik
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Грузовой поезд рухнул вместе с мостом в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон. Вместе с составом в воду упала железнодорожная эстакада, сообщила полиция города в Facebook*.

«Первоначальное расследование показало, что мост обрушился в то время, когда на нем находился грузовой поезд. На данный момент информации о пострадавших нет», - отметили в заявлении.

Сейчас в районе ЧП работают сотрудники полиции и пожарные. Правоохранители призвали местных жителей избегать места происшествия и не заходить в реку, так как в ней могут находиться обломки.

Местный телеканал KVAL сообщил, что поезд перевозил материалы для сельского хозяйства. По одной из версий, он мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.

Ранее мост рухнул в Крыму , когда по нему ехал перегруженный грузовик. В результате обрушения пострадали два человека.

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США Обрушения Поезда Полиция Реки
06 января 2025, 00:21
Восьмого погибшего обнаружили после ликвидации пожара под Кировом
РИА «Новости»
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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в Кировской области, под завалами дома обнаружили восьмого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», - уточнило ведомство.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они устанавливают причину пожара.

До этого в МЧС сообщили о возгорании в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь , в котором проживали 11 человек, в основном пенсионеры.

При тушении пожара обнаружили двух погибших, трех человек эвакуировали. Потом при разборе и проливке конструкций выяснилось, что число погибших выросло до семи.

Ранее власти Абхазии объявили 6 января днем траура в республике из-за гибели пятерых детей при пожаре в селе Папынырхуа Галского района. По предварительной информации, возгорание началось из-за растопки печи бензином.

Спасатели Смертность Пожары МЧС РФ
05 января 2025, 19:57
Два человека погибли в ДТП с иномарками под Самарой
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Два легковых автомобиля — Toyota и Hyundai — столкнулись на трассе в Самарской области. Жертвами аварии стали два человека, сообщил РЕН ТВ.

Два легковых автомобиля - Toyota и Hyundai - столкнулись на трассе в Самарской области. Жертвами аварии стали два человека, сообщил РЕН ТВ.

Лобовое столкновение иномарок произошло в Большеглушицком районе, на 103-м километре автодороги Самара - Большая Глушица - граница с Республикой Казахстан. После сильного удара одна из машин вылетела в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС изданию 63.ru сообщили, что до приезда скорой помощи скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.

Специалисты приступили к работам по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Новгородской области, где в результате столкновения трех автомобилей погибли водитель и пассажир.

ДТП Иномарки

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