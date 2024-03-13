В атаках на приграничные районы России участвовали иностранные наемники

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«На линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами <…>, в том числе с участием иностранных наемников», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что согласно последнему докладу Генштаба, речь идет о порядка 300 наемниках.

Накануне, 12 марта, Минобороны и ФСБ сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Российские военнослужащие отбили атаки и отбросили противника назад, не допустив нарушения госграницы.

Украинские боевики при этом понесли существенные потери. По данным Минобороны, ВСУ лишились 234 боевиков, семи танков и трех БМП Bradley.