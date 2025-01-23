23 января 2025, 16:29

В Астрахани прошла детская свадьба цыган

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В Астрахани прошла детская свадьба: девятилетний мальчик стал мужем тринадцатилетней девушки. Об этом сообщает телеканал «Царьград». Церемония состоялась в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.

Как отметили авторы публикации, такой брак является незаконным. ЗАГСы никогда не зарегистрируют подобный союз. Однако органы опеки часто закрывают глаза на «культурные обычаи» некоторых народов.

Согласно статистике, написали журналисты, около 60% детей из цыганских семей заканчивают три-четыре класса и умеют только читать и писать. По данным на август 2024 года, лишь 383 цыганских ребенка по всей стране смогли продолжить обучение в старших классах, что составляет всего лишь 0,8% от общего числа.

Ранее цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась побоищем. Потасовка началась в одном из ресторанов Димитровграда, а затем продолжилась в пригороде. По словам очевидцев, в драке участвовали женщины и дети.

Дети Свадьбы
23 января 2025, 11:29
«Ушла гулять и не вернулась». Девятилетняя девочка пропала в Курской области
РИА «Новости»
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Девятилетнюю девочку, пропавшую 22 января, разыскивают в Железногорске. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Курской области.

По данным следствия, накануне школьница отправилась гулять с подругой, потом заглянула к ней в гости. Затем она ушла, и больше ее никто не видел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи опрашивают знакомых и родственников девочки, выясняя все обстоятельства происшествия. Всех, кому известно, где находится пропавшая, попросили звонить в региональное управление СК.

На поиски школьницы вышли добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» и жители города. Более 80 человек патрулируют улицы, осматривают дворы и частный сектор и ищут камеры наблюдения.

Ранее куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда Сергей Клецин призывал родителей сообщать о пропавших детях в полицию сразу же, чтобы не терять драгоценного времени.

Дети Следственный комитет России Курская область
23 января 2025, 10:07
Разбор самолета в поле под Новосибирском завершится в ближайший месяц
РИА «Новости»
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Разбор самолета на пшеничном поле в Новосибирской области подходит к концу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Уральские авиалинии».

Инженерно-технический состав завершает демонтаж деталей и агрегатов с Airbus А320. В первую очередь специалисты сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Запчасти отправили в Екатеринбург еще в октябре.

Сейчас демонтировали двигатели, реверсы и капоты, сняли всю электронику: датчики, антенны и компьютеры. В последнюю очередь демонтировали стойку шасси. Крылья, фюзеляж и хвостовое оперение готовы к утилизации. Снятые части самолета вскоре доставят в Екатеринбург.

«Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025-го», - уточнили в пресс-службе.

Аварийная посадка самолета в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решения из-за нехватки топлива. Работы по разбору лайнера начались год спустя.

Авиакатастрофы Самолеты
23 января 2025, 03:01
«Живая игрушка». Крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк
Unsplash
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В зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде подкинули пятимесячную тигрицу в возрасте пяти месяцев. Животное в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хищницу принесли в зоопарк ее бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу - у нее сломаны плечевые кости в обеих передних лапах.

После диагностики маленькую тигрицу переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку». По ее словам, купить тигренка можно нелегально примерно за 250 тысяч рублей.

Возможно, хозяева не знали как нужно кормить дикое животное. У тигрицы развился алиментарный гиперпаратиреоз. Такое метаболическое расстройство возникает в ответ на недостаток кальция, оно часто встречается у котят. При тяжелом течении гиперпаратиреоз вызывает хромоту, деформацию и даже паралич конечностей - лапы детеныша, скорее всего, просто сломались под его весом.

Ветеринары дали благоприятный прогноз на восстановление тигренка. Позвоночник хищника не пострадал. Лечение займет несколько месяцев.

Ранее амурский тигр попал под машину в Приморском крае.

Животные Зоопарки
23 января 2025, 01:01
В Набережных Челнах легковушка взорвалась прямо на ходу
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В Набережных Челнах во время движения взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, что легковушка двигалась в крайнем правом ряду, когда ее задняя часть внезапно взорвалась. На помощь пострадавшему 60-летнему водителю поспешили водители проезжавших мимо автомобилей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона автомобиля. Как сообщили авторы сообщения, по неподтвержденной информации перед взрывом водитель закурил сигарету. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с ожогами лица и рук.

Ранее в Москве автомобиль врезался в столб, в результате чего машину разорвало на части, и она загорелась, а чуть позже взорвалась. Двое человек погибли, еще один человек пострадал.

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