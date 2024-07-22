В Апшеронске уточнили количество пострадавших при взрыве газа
Хлопок газо-воздушной смеси спровоцировал обрушение здания в Апшеронске. Пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Краснодарского края.
Обрушение произошло в административном здании на улице Ворошилова, 23. По предварительной версии, его провоцировал хлопок газо-воздушной смеси.
«Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадали четыре человека», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Горячеключевской межрайонный следственный отдел Следственного управление Следкома России начал доследственную проверку.
МЧС Краснодарского края сообщило об одном человеке , спасенном из-под завалов в Апшеронске. Огонь локализовали за 10 минут.
Источник «Известий» заявлял о 14 пострадавших.