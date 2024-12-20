В Англии стюардесса выпала из самолета перед взлетом

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Бортпроводница выпала из самолета в аэропорту Ист-Мидлендс близ города Ноттингем днем 16 декабря.

Она открыла дверь лайнера и шагнула вперед, ожидая, что трап все еще прикреплен. Однако по неизвестной причине лестницу уже убрали, поэтому женщина упала на взлетно-посадочную полосу.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарная служба аэропорта.

Пострадавшую доставили в Королевский медицинский центр Ноттингема для лечения. Женщина получила серьезные травмы. Пока ничего неизвестно о ее текущем состоянии.

Отдел по расследованию авиационных происшествий уже начал расследование этого происшествия. Инспекторы посетили аэропорт, чтобы собрать доказательства и опросить очевидцев.

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