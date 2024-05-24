В Анапе после последнего звонка школьник утонул в море

«Там не все одноклассники были. Решили на море поехать, не знаю, как могло это произойти», - прокомментировал 360.ru ситуацию один из очевидцев.

После школьной линейки, сообщил Telegram-канал Shot, девятиклассники сидели на пирсе, один из них прыгнул в море и утонул.

Очевидцы уточнили, что у погибшего упал в воду тапок. Школьник спрыгнул за ним и скрылся под водой, его унесло течением. Одноклассник погибшего бросился ему на помощь, но вытащить ребенка уже не смог.

Подросток ранее учился в кадетской школе, а в обычную перевелся лишь в 2023 году. Он занимался греко-римской борьбой. Спасатели продолжают поиск тела ребенка.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул во время занятия в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе. Правоохранительные органы завели уголовное дело.