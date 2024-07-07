07 июля 2024, 05:10

В Амурской области двое подростков угодили в водоворот, один из них погиб

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Двое подростков 16 и 17 лет угодили в водоворот во время купания на реке Зее, один не выплыл. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Амурской области.

«Вечером 6 июля на реке Зее при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 года рождения», - уточнило ведомство.

Одного из ребят смогли спасти очевидцы, а второго затянуло в водоворот. Юноша, предположительно, утонул. В МЧС сообщили, что ведутся поисковые работы и оперативно-следственные мероприятия.

Ранее троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань в Ставропольском крае, один из ребят пропал без вести, двоих госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области в реке Волга утонула 10-летняя девочка во время отдыха с семьей. Вместе с ней пропала шестилетняя сестра.

До этого в Рязани нашли тело пропавшей 15-летней девочки в Солдатском пруду.

Смертность Дети МЧС РФ Реки
07 июля 2024, 04:16
Названа причина пожара на газораспределителе под Алуштой
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Причиной возгорания на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой оказалась авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», - уточнил он.

Крючков предупредил, что в воскресенье, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета. Кроме того, он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале отметила, что был поврежден магистральный газопровод. Она добавила, что информацию о ходе восстановительных работ разместят дополнительно.

По словам Огневой, пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков , в частности Виноградное, Малый маяк и Кипарисное.

Ранее региональный МЧС сообщил, что на место пожара были направлены сотрудники ведомства , газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Пожары МЧС РФ Крым
07 июля 2024, 03:34
Три человека пропали при затоплении катера на реке Амур в Хабаровске
РИА «Новости»
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На реке Амур в Хабаровске затонул катер. Пропали три человека, находившиеся на борту. От этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«При затоплении судна три человека пропали. Остальные спаслись, им уже оказана медицинская помощь», - уточнил собеседник телеканала.

Всего на катере было пять человек. В районе проводятся поисково-спасательные работы.

В начале июня катер столкнулся с причалом и затонул у берегов Стамбула в районе Кадыкей. Спасатели эвакуировали с тонущего судна 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Зимой в Таиланде, недалеко от Пхукета затонула яхта с шестью туристами из России. Всего на борту было девять человек. Всех удалось спасти.

Прошлым летом лодка с шестью пассажирами перевернулась в Кронштадте. В результате один человек погиб.

Спасатели Реки
07 июля 2024, 03:14
Кишечную палочку обнаружили в питьевой воде в Приморье
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Специалисты обнаружили кишечную палочку в питьевой воде, после употребления которой отравились 18 жителей Спасска-Дальнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Олег Митрофанов.

По его словам, были исследованы пробы воды, которые специалисты Роспотребнадзора взяли 4 июля на скважине № 23 в микрорайоне имени С. Лазо. В результате они установили превышение нормы микроорганизмов Е/coli, или кишечной палочки.

«Из семи отобранных проб воды за 4 июля - две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25а и насосная станция», - уточнил Митрофанов.

Он добавил, что по всем адресам уже взяли повторные пробы 5 июля. Дальнейшие решения примут уже по их результатам.

До этого времени жителям микрорайона запретили употреблять сырую воду и не использовать ее для приготовления пищи, а только кипяченую или бутилированную.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после отравления 18 жителей Спасска-Дальнего питьевой водой.

Исследования Приморье Следственный комитет России
07 июля 2024, 02:45
Пять человек погибли при ДТП в Воронежской области
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Пять человек стали жертвами ДТП с двумя легковыми автомобилями в Воронежской области. Пятилетняя девочка получила травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла примерно в 19:15 по московскому времени в Калачевском районе на 28-м километре автодороги «Калач - Новая Криуша - Скрипниково».

По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После этого одна из машин загорелась.

Водитель и два пассажира сгоревшего автомобиля погибли на месте ДТП. Также в МВД подтвердили гибель водителя и пассажира ВАЗ-2110. Пострадавшего ребенка отправили в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители. Причины произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Ранее авария с участием трех отечественных автомобилей в Башкирии унесла жизни двух женщин.

МВД РФ ДТП Машины Водители

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