В Амурской области двое подростков угодили в водоворот, один из них погиб

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«Вечером 6 июля на реке Зее при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 года рождения», - уточнило ведомство.

Одного из ребят смогли спасти очевидцы, а второго затянуло в водоворот. Юноша, предположительно, утонул. В МЧС сообщили, что ведутся поисковые работы и оперативно-следственные мероприятия.

Ранее троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань в Ставропольском крае, один из ребят пропал без вести, двоих госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области в реке Волга утонула 10-летняя девочка во время отдыха с семьей. Вместе с ней пропала шестилетняя сестра.

До этого в Рязани нашли тело пропавшей 15-летней девочки в Солдатском пруду.