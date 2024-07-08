В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
Двигателя самолета авиакомпании «Ямал» начал дымиться при рулежке на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Вечером 7 июля правоохранители получили сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал». Воздушное судно выполняло рейс Салехард - Санкт-Петербург.
Всех пассажиров и члены экипажа эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются. По факту инцидента с самолетом проводится доследственная проверка.
В начале июня самолет «Аэрофлота» начал выполнять рейса «Бишкек - Москва». Однако разбег по взлетно-посадочной полосе пришлось прервать из-за появления на ней птицы. Рейс отменили для дополнительной технической проверки.