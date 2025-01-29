В аэропорту Пулково ввели ограничения
Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 по московскому времени 29 января временные ограничения ввели на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково», - написал он.
Представитель ведомства добавил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет лайнеры.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В первых числах января на запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов.
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