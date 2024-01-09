«Ужасное ДТП». Пострадавшая в массовой аварии на М-11 раскрыла детали случившегося

В момент аварии женщина находилась в автомобиле с мужем и сыном. Их машина оказалась примерно 15-16-й в массовом ДТП.

«Мы встали нормально, никого не задели. Но когда муж и ребенок вышли помочь передней машине, потому что она уже загоралась, удар сильнейший сзади [был]», - рассказала очевидица.

Она добавила, что пассажиры загоревшейся машины успели выйти из салона. Им помогли потушить авто. Под колесами другой машины лежал ребенок. Сын женщины решил помочь, но в этот момент в него тоже чуть не влетел автомобиль.

«Слава богу, в этот момент он отлетает, машина в него не влетает, он успевает отскочить, и муж отскочил. Вышли помочь. По словам, там еще женщина с ребенком, она вышла из машины, а другая их сбила. <…> Ужасное вчерашнее ДТП», - поделилась пострадавшая.

Она отметила, что сейчас с семьей находится у знакомых из Новгорода, которые их приютили. Женщина добавила, что получила сильную травму.

«Я пока не в состоянии выходить. У меня весь глаз, вся левая сторона не видит, закрыта. Сильная травма, кровоточит глаз», - рассказала она.

Авария на трассе М-11 произошла 8 января. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок. Еще 17 получили травмы разной степени тяжести.