«Ужасающая ситуация». В отсеке шасси самолета в США обнаружили мертвые тела

Человеческие тела обнаружили во время планового осмотра самолета после его возвращения из Нью-Йорка. Личности погибших пока не известны.

Компания JetBlue начала внутреннее расследование происшествия. В аэропорт прибыли сотрудники местной полиции и судмедэксперты.

Представители авиакомпании назвали происшествие «ужасающей ситуацией». Руководство JetBlue выразило готовность тесно сотрудничать с властями для дальнейшего расследования.

Это уже не первый подобный случай в США в последнее время. В конце декабря другого погибшего нашли в нише шасси самолета United Airlines, летевшего из Чикаго на Гавайи.

Ранее в понедельник, 6 января, в США отменили или задержали более двух тысяч авиарейсов из-за зимнего шторма.