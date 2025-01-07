07 января 2025, 19:54

«Ужасающая ситуация». В отсеке шасси самолета в США обнаружили мертвые тела

Unsplash
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Двух человек нашли мертвыми в техническом отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде, США. Об этом сообщила пресс-служба авиаконцерна в беседе с CNN.

Человеческие тела обнаружили во время планового осмотра самолета после его возвращения из Нью-Йорка. Личности погибших пока не известны.

Компания JetBlue начала внутреннее расследование происшествия. В аэропорт прибыли сотрудники местной полиции и судмедэксперты.

Представители авиакомпании назвали происшествие «ужасающей ситуацией». Руководство JetBlue выразило готовность тесно сотрудничать с властями для дальнейшего расследования.

Это уже не первый подобный случай в США в последнее время. В конце декабря другого погибшего нашли в нише шасси самолета United Airlines, летевшего из Чикаго на Гавайи.

Ранее в понедельник, 6 января, в США отменили или задержали более двух тысяч авиарейсов из-за зимнего шторма.

США Флорида Самолеты Авиакомпании
07 января 2025, 20:54
Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма
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Пятна мазута после крушения танкеров в Керченском проливе достигли города Евпатория на западе Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», - отметил Юрьев.

Он отметил, что лично объехал всю береговую линию. Выбросы носят единичный характер, но ситуация постоянно меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря, подчеркнул глава администрации.

Юрьев добавил, что всех найденных птиц, испачканных в мазуте, муниципальные службы отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов «Тайган».

Выброс мазута 5 января впервые зафиксировали в Судаке. Пятна обнаружили на территории бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода «Багратион».

Поиском нефтяных пятен в акватории Черного моря заняты одномоментно до 60 судов, сообщило издание Kp.ru. К мониторингу подключились все гражданские суда, проходящие вблизи зоны ЧС.

Черное море Крым Птицы Нефть Крушение танкеров в Керченском проливе
07 января 2025, 19:24
Электричка сбила мужчину в Москве
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Электричка сбила мужчину на станции «Электрозаводская» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадавшего достали из-под поезда на перрон и оказали первую помощь. На вид мужчине около 30 лет, он потерял сознание.

Скорый поезд остался стоять на удалении от места происшествия - на третьем пути в сторону области.

Причины происшествия выясняются. На месте работают спецслужбы.

Ранее мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино». На место ЧП прибыла бригада медиков. Пострадавшего подняли из промежутка между составом и платформой.

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила 23-летнего мужчину, который переходил пути, а у станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного 39-летнего местного жителя, который заснул на рельсах.

Поезда Москва
07 января 2025, 17:53
Российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции
Global Look Press
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Российский школьник во время отдыха с семьей в Турции погиб, когда катался на лыжах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в новогодние праздники на горнолыжном курорте в провинции Кайсери. Подросток неудачно упал на трассе около подъемника Девели Капы и получил серьезные травмы. По данным канала, врачи не смогли спасти 15-летнего школьника, он умер в больнице.

До этого смерть гражданина России в Турции зафиксировали в Аланье. Тело 49-летней россиянки нашли на полу ее комнаты, сообщил RT. После судмедэкспертизы началось расследование, так как смерть женщины посчитали подозрительной.

Ранее в Таиланде погиб врач скорой помощи из Кировской области. Мужчина поссорился со своей спутницей и упал с лестницы в массажном салоне в Паттайе. Менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital рассказала, что россиянин умер через сутки после падения.

Турция Путешествия Врачи
07 января 2025, 17:35
В Омской области в ДТП пострадали четыре человека, одного из них зажало
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия автомобильной аварии в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло на 99-м километре трассы А-320 рядом с селом Иртыш. По данным МЧС, на дороге столкнулись две машины, в результате одного человека зажало. Спасатели вытащили пострадавшего и передали его медикам. Всего в результате ДТП травмы получили четыре человека.

Ранее ДТП с пострадавшими произошло в Петербурге , сообщила «Газета.ru». На Пискаревском проспекте эвакуатор въехал в остановку общественного транспорта и сбил женщину и двухлетнего ребенка. Удар пришелся на сторону водителя , и того зажало. Спасатели вытащили мужчину с помощью спецтехники.

Точная причина аварии пока неизвестна. Очевидец рассказал, что у эвакуатора на повороте отвалилось колесо. Прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Спасатели ДТП МЧС РФ

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