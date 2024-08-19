19 августа 2024, 18:37

«Ужас». Пьяная женщина в Балашихе схватилась за мачете из-за детских провокаций

Unsplash
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Нетрезвая женщина в деревне Пуршево городского округа Балашиха с мачете в руках набросилась на детей. Как рассказала 360.ru местная жительница Екатерина, подростки не раз провоцировали схватившуюся за оружие даму.

«Насколько я поняла, эта женщина ведет нетрезвый образ жизни. Дети ее часто провоцируют, кричат в окна, когда она выходит - матюкают. Сегодня я видела, что она действительно была с ножом или чем-то в этом роде, кричала что-то детям. Потом вышел мужчина, так же кричал на детей, чтобы они убирались от их подъезда», - поделилась Екатерина.

Дети в свою очередь любят задирать взрослых, добавила собеседница 360.ru. Когда мужчина, предположительно сожитель женщины, уходил, один из подростков бежал следом и кричал: «Да что ты мне сделаешь», а потом брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

«Получается дети задирали этих двух. Но то, что женщина ходит возле детской площадки с ножом, конечно, ужас», - подчеркнула Екатерина.

Она добавила, что кто-то из соседей вызвал полицию. Через время приехала патрульная машина.

Ранее нетрезвый мужчина с ножом чуть не набросился на детей на празднике в Первоуральске. Недовольный житель требовал у аниматоров документы, разрешающие проводить торжество во дворе жилого дома.

Дети Женщины
19 августа 2024, 15:42
Жители Владивостока второй раз за неделю остались без света
РИА «Новости»
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Жители 163 домов во Владивостоке второй раз за неделю остались без света из-за ливня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дожди в регионе не прекращаются уже несколько дней, они вызвали подтопления, отметили журналисты.

«Дороги превратились в реки, автомобили - в лодки, а местные жители в настоящих Китежградцев», - уточнили авторы статьи.

Приморье уже оставалось без света 16 августа из-за масштабной аварии, произошедшей после плановой тренировки по аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи. Многие жители региона тогда застряли в электричках, у некоторых вышла из строя бытовая техника. Министерство энергетики края назвало произошедшее случайностью.

Полностью вернуть энергоснабжение удалось только в ночь на 18 августа.

Электричество Владивосток
19 августа 2024, 14:09
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Риги в Калининград
Unsplash
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Автобус, ехавший из Риги в Калининград, перевернулся в Шакяйском районе Литвы недалеко от российской границы. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».

По его данным, в автобусе ехали 47 человек, пострадали 26, в том числе несовершеннолетние. Среди них - граждане России, Латвии и один литовец. Власти Калининградской области выразили готовность оказать любую помощь.

По предварительной версии, водитель автобуса, гражданин Латвии, не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

Ранее в Калининграде водитель иномарки наехал на школьницу , переходившую дорогу на зеленый свет и по «зебре». Девочка получила травмы.

ДТП Литва Автобусы Калининград
19 августа 2024, 00:06
Трое детей и мужчина пострадали во время химического опыта в лагере под Тулой
Freepik
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В Тульской области 23-летний мужчина и трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в детском лагере в деревне Колодезное. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В результате происшествия пострадали трое детей и 23-летний мужчина, проводивший эксперимент», - рассказал собеседник телеканала.

По его словам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги. У мужчины, проводившего опыт, ампутировало палец.

Пострадавших госпитализировали.

Происшествием заинтересовались следователи, который уже устанавливают обстоятельства травмирования детей в лагере, сообщила пресс-служба регионального СК СКР.

Областная прокуратура уточнила, что взрослый и дети пострадали во время опыта 18 августа. Организована процессуальная проверка соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в этом лагере.

Дети Больницы Детские лагеря Следственный комитет России
18 августа 2024, 17:20
Выходцы с Кавказа устроили драку с петербургскими полицейскими и попали на видео
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Уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника канала, выходцы с Кавказа ездили по городу на Mercedes с дагестанскими номерами и размахивали пистолетом. После этого у них произошел конфликт с сотрудниками ДПС.

Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали полицейских и хватали их за руки. В результате всех четырех дебоширов удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из задержанных забрали пневматический пистолет, другого хотят привлечь за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей , стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. Водитель иномарки был пьян.

Драки Санкт-Петербург Дагестан Видео

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