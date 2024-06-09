09 июня 2024, 20:20

Увязшую в трясине корову вытащили спасатели российского региона

Пресс-служба МЧС
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Провалившуюся в трясину на побережье Ветлуги корову вытащили четверо спасателей в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Уходящее под воду животное заметили жители Воскресенского муниципального округа и вызвали на место специалистов. Когда они прибыли на место, обессиленная буренка погрузилась в воду наполовину.

Вытащить корову при помощи лебедки спасатели не смогли. Потерпев неудачу, мужчины откопали животное от ила и песка, обернули куском пожарного рукава и вытащили на берег.

Оказавшись на суше, корова быстро пришла в себя и отправилась на выпас. Угрозы жизни и здоровью животного нет. В операции по спасению задействовали четырех специалистов и одну единицу техники.

В конце апреля нижегородские спасатели спасли более 100 коров в селе Сельяново. Ферму, где содержался крупный рогатый скот, охватил пожар. Огонь перекинулся на хлев, но спасатели прибыли во время и вывели животных. К тушению привлекли 10 человек и четыре единицы техники.

Спасатели МЧС РФ Животные
09 июня 2024, 21:29
Автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве
Телеканал «360»
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Крупный пожар начался на Третьем транспортном кольце в Москве. Там загорелся автокран. Столб дыма можно увидеть из нескольких районов города. Об этом сообщили источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным источника, возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Машина полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока нет. Оперативные службы прибыли к месту происшествия.

В Дептрансе Москвы уточнили, что движение в районе ДТП затруднено и посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Пожары Машины Москва
09 июня 2024, 16:47
Водитель и трое детей погибли в машине самарского каршеринга в ДТП с автобусом
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Столкновение каршерингового автомобиля с припаркованным автобусом привело к гибели водителя арендованного транспортного средства и трех его несовершеннолетних пассажиров в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром в воскресенье, 9 июня.

«Водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе три несовершеннолетних пассажира», - заявили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.

Региональная прокуратура уточнила, что столкновение машины и стоящего автобуса произошло на Батайской улице. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам прокуратура примет меры реагирования.

Сотрудник свердловского ГАИ сбил питбайк с двумя подростками в Новоуральске. По данным ведомства, правоохранитель пытался остановить нарушителей, выехавших на скользкую дорогу. Но требованию прекратить движение подростки не подчинились.

Дети Прокуратура РФ ДТП Россия Автобусы Машины Водители Каршеринг Следственный комитет России
09 июня 2024, 16:04
Сотрудник ГАИ протаранил байк с двумя детьми в Свердловской области
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Сотрудник ГАИ врезался в питбайк с двумя несовершеннолетними в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Региональное управление Госавтоинспекции подтвердило информацию о ДТП. Авария произошла на Объездном шоссе 8 июня. Сотрудник ГАИ увидел, что двое детей едут на байке по скользкой дороге, и начал их преследовать. Мальчики не остановились, в результате автомобиль столкнулся с питбайком, и юные водители вылетели из него.

Представитель ГАИ Свердловской области Галина Кравченко отметила, что ГАИ проводит проверку по факту аварии.

Ранее водитель иномарки наехал в Невском районе Санкт-Петербурга на пятилетнего ребенка, который катался на роликах. Мальчик выехал на проезжую часть на улице Белышева, водитель не успел затормозить и сбил его. Ребенка доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Еще одна авария произошла в Приморском районе города - пьяный водитель сбил школьника , который переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. По данным МВД, мужчина уже имел судимости.

Дети ДТП Дороги Свердловская область Водители
09 июня 2024, 12:48
Тело пропавшего британского телеведущего нашли в Греции
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Спасатели обнаружили, предположительно, тело британского британского теле- и радиоведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на греческом острове Сими. Об этом сообщила телекомпания «Би-би-си».

Труп мужчины находился неподалеку от скалы к северо-востоку от деревни Педи. В ближайшее время экстренные службы проведут официальное опознание.

Об исчезновении Мосли стало известно еще 5 июня, заявление в полицию подала его супруга. По одной из версий, мужчине могло стать плохо, после чего телеведущий рухнул в воду.

Мосли наиболее известен своими телевизионными программами, в том числе «Поверьте мне, я доктор» и подкастом Just One Thing на BBC Radio 4. Последние десять лет он трудился ведущим, режиссером документальных фильмов, журналистом и писателем, появлялся в эфире BBC One в шоу The One Show и ITV This Morning.

Ранее стало известно о смерти звезды «Моей прекрасной няни» в Греции.

Великобритания Греция

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