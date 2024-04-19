19 апреля 2024, 04:31

Уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу

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Хирург Алексей Дикарев, которого уволили из медицинского вуза Кубани после проведения уникальной операции ребенку, заявил о возобновлении работы в КубГМУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору - господину [Сергею] Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации», - сказано в публикации.

Он пожелал институту успехов, а также отметил, что «есть предположение» о продолжении работы в учреждении даже «возможно в большем объеме».

О происшествии с хирургом стало известно 12 апреля. Он рассказал, что три недели назад помог ребенку, на которого напала собака и погрызла лицо. Врач пришил ему нос, губы и щеки. После операции состояние маленького пациента оценили как стабильное, ткани прижились на 75%.

Через день после уникальной процедуры медик рассказал об этом в соцсетях. В КубГМУ попросили его написать заявление об увольнении. История вызвала общественный резонанс. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.

Дети Врачи Собаки Работа
19 апреля 2024, 04:29
Меликов призвал не подогревать ситуацию с задержанием чеченского чиновника на дагестанском КПП
РИА «Новости»
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Нельзя давать почву для провокаций и информационно подогревать ситуацию с арестом на КПП «Герзель» чеченского министра Алихана Цакаева. Такое заявление в Telegram-канале сделал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно „подогревать“ ситуацию», - написал глава региона.

Меликов выразил уверенность, что произошедшему дадут объективную оценку.

Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева жестко задержали в Дагестане на КПП «Герзель». Несколько сотрудников дагестанской полиции остановили черный внедорожник, вывели министра из машины и положили его на асфальт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание «постыдной провокацией» со стороны дагестанских силовиков. Он заявил, что Цакаева остановили без причины.

Задержания Дагестан Чечня Чиновники Машины Полиция
18 апреля 2024, 23:27
Люди не спят и плывут на лодках. Жительница СНТ «Черемушки» рассказала о наводнении в Кургане
Freepik
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Жительница СНТ «Черемушки-4» в городе Курган сравнила масштаб затопляемости региона с «океаном». В беседе с «360» Елена рассказала, что уровень воды стремительно поднимается, еще недавно забор на соседской даче торчал на 20 сантиметров, а теперь ограждение полностью под водой.

«Там разливается просто океан. <…> Сейчас это сплошной океан, это даже не море. Гладь морская. На лодках передвигаются по всем улицам. От начала до конца все затоплено. Уже вода поднимается в высоте, заполняет дома. Выше и выше поднимается, очень сильный поток <…> говорили, что за два часа прибавило 11 сантиметров», - заявила она.

«Надо брать вещи и бежать» Собеседница «360» отметила, что в регионе объявили эвакуацию, власти включили предупредительные сирены. Специалисты пытаются засыпать прорыв в дамбе, однако напор слишком сильный и с таким течением трудно справиться. Местные жители даже не знают, в каком районе города безопасно находиться.

«Мы живем в таком вот, с воем сирен. <…> Предупредили, что если долго будет гудеть, от четырех минут, то это значит надо брать вещи и бежать. Такой предупредительный вой сирен. И ночью у нас каждые два часа сирены воют по всему городу. У нас мало кто спит и высыпается. Даже те, у кого нечего топить - они тоже не спят», - заявила Елена.

По ее словам, каждый день пострадавшие от паводков районы только прибавляются. Курганцы в общих чатах молятся, чтобы это поскорее закончилось.

Еще один местный житель показал кадры с места событий. На видео он плыл на лодке по центральной улице. Мужчина продемонстрировал, как повсюду течет вода, дома и заборы наполовину затоплены.

Ранее в главном управлении МЧС по Курганской области прогнозировали, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. По информации ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Видео Эвакуации
18 апреля 2024, 22:45
Мотоциклисты «Мотомосквы» присоединились к поискам виновного в убийстве в Люблине
РИА «Новости»
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Члены сообщества мотоциклистов «Мотомосква» тоже начали разыскивать виновного в убийстве из-за парковки в столице. Один из участников группы Андрей Иванов рассказал и показал «360», как проходят поиски.

«Ориентировки на преступника есть сейчас у каждого мотоциклиста в Москве. Прямо сейчас мотоциклисты едут к Следственному комитету, чтобы обозначить, что мы являемся сторонниками в первую очередь справедливого и беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего», - заявил Иванов.

По словам Андрея, байкеры распространили портреты предполагаемого убийцы по городу, написали о случившемся в социальных сетях. Небольшим препятствием для них стали погодные условия. На улице очень мокро, поэтому не все мотоциклисты способны выехать на поиски виновного.

Собеседник «360» отметил, что подозреваемый обязательно попытается спрятаться, поэтому его следует искать по горячим следам.

«Мотоциклисты уверены, что он (виновник - прим. ред.) пытается скрыться и уйти от ответственности. <…> У нас есть информация, что машина, на которой он скрылся с места преступления, найдена неподалеку. Соответственно мы сейчас должны его обнаружить всеми доступными способами», - заявил Андрей.

Также собеседник поделился кадрами с места событий. Байкеры используют не только свои мотоциклы для поисков подозреваемого, но и взаимодействуют между собой, общаются с журналистами и делятся произошедшим в соцсетях.

Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Как рассказала «360» мать погибшего, ее сына ударили заточкой. Нападавших было двое. Во время происшествия у подъезда находилось 15 очевидцев. Медики быстро приехали на вызов, попытались откачать потерпевшего, но не успели.

Убийства Преступления Машины Москва
18 апреля 2024, 19:00
«Постыдная провокация». Кадыров — о задержании главы МЧС Чечни на КПП «Герзель»
РИА «Новости»
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Дагестанские силовики устроили «постыдную провокацию» в отношении начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на КПП «Герзель» на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан машину Цакаева остановили, а министра попытались задержать.

«Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», - указал глава Чечни.

Кадыров отметил, что глава регионального управления МЧС выехал в выходной день и не имел при себе ни формы, ни служебных документов. Глава республики обратился к руководству Дагестана и потребовал обратить внимание на ситуацию на КПП, сообщил RT.

«Они не должны носить и марать форму блюстителя», - высказался Кадыров о полицейских, проводивших задержание.

Ранее дагестанская полиция остановила черный внедорожник , в котором находился Цакаев, и положила министра на асфальт. По информации Telegram-канала Readovka , иномарку чиновника разыскивал Интерпол Канады.

Задержания Дагестан Чечня Чиновники Машины Полиция

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