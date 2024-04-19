Уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору - господину [Сергею] Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации», - сказано в публикации.

Он пожелал институту успехов, а также отметил, что «есть предположение» о продолжении работы в учреждении даже «возможно в большем объеме».

О происшествии с хирургом стало известно 12 апреля. Он рассказал, что три недели назад помог ребенку, на которого напала собака и погрызла лицо. Врач пришил ему нос, губы и щеки. После операции состояние маленького пациента оценили как стабильное, ткани прижились на 75%.

Через день после уникальной процедуры медик рассказал об этом в соцсетях. В КубГМУ попросили его написать заявление об увольнении. История вызвала общественный резонанс. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.