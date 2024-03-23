«Увидели имя в списках». Молодой человек рассказал, как узнал о гибели отца в Crocus City
Максим потерял отца во вчерашнем теракте на концерте рок-группы «Пикник» в Crocus City. Он поделился с «360» личной трагедией.
«Вообще ничего не знали. В списке увидели», - рассказал молодой человек.
Он пояснил, что пытался накануне вечером дозвониться до папы, но связи с ним не было. О том, что отец погиб, никто не сообщил, семья увидела его имя в списках.
Максим добавил, что его папа один решил пойти на концерт, чтобы послушать, по всей видимости, свою любимую группу «Пикник».
Террористическая атака на посетителей Crocus City произошла вечером 22 марта. В результате погибли 115 человек.
По данным ФСБ, это был тщательно спланированный теракт. После атаки террористы уехали на автомобиле в сторону границы с Украиной, но их поймали в Брянской области. Всего полицейские задержали 11 человек.