По словам девушки, в лодку усадили восемь человек, хотя катер рассчитан примерно на четверых.

«Пока мы не подъехали к зоне сильного течения, я говорила сотруднику МЧС, что лодка перегружена и нам нужно вернуться. Он говорил, мол, все нормально. Потом нас понесло в деревья, и лодка перевернулась», - сказала пострадавшая.

Девушка отметила, что эвакуацию пришлось ждать около 20 минут. Потом для людей надули резиновую лодку и вывезли по одному.

«Скорая увезла девочку с бабушкой, которые провели в воде долгое время, ко мне же даже не подошли. У многих людей утонули деньги, сумки, личные вещи. У нас ушибы, травмы», - добавила она.

ЧП произошло днем 7 апреля. Спасатели организовали переброску жителей села Полудни на другую сторону реки - люди спешили на электричку и по личным делам. В какой-то момент лодка наткнулась на дерево и перевернулась, ее пассажиры оказались в воде.