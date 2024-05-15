По его словам, он привез свою тещу на обследование в клинику. И пока они находились в медицинском учреждении, произошла авария.

При этом он опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, что он пострадал в результате происшествия.

«За происходящим я наблюдал издали. Мы вышли [из клиники], когда все уже произошло. Я увидел только верхнюю часть машины, задранную над асфальтом», - рассказал потерпевший.

Самого момента аварии он не видел.

«Меня даже не пустили близко подойти, чтобы посмотреть, что происходит. Очень грамотно работали службы МЧС и пожарные. Поэтому я к машине не подходил. Я не пострадал. <…> Скорее всего, она (машина - прим. ред.) восстановлению не подлежит. Она утонула в кипятке. Моторный отсек весь был в кипятке», - подчеркнул он.

Также автовладелец рассказал что, организация, отвечающая за работу местных теплосетей, пообещала выплатить компенсацию.

Сегодня, 15 мая, на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили.