24 февраля 2024, 10:01

Утечки газа в квартире екатеринбургской зоозащитницы не было

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Газовики не нашли утечки газа в квартире погибшей зоозащитницы в Екатеринбурге. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов - падения давления не зафиксировано», - рассказали представители «Екатеринбурггаза».

Зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь погибли в собственной квартире. По одной из версий, причиной их смерти могла быть утечка газа. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

Однако, как уточнили в газовой службе, утечки в помещении не было. Специалисты проверили кухню и смежные помещения.

«Версия ряда СМИ об утечке природного газа несостоятельна», - указали в компании.

Ранее в селе в Ингушетии в доме произошел взрыв газа, в здании выбило оконные и дверные проемы. Пострадали два человека, их срочно отправили в больницу. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах.

Больницы Газ Взрывы Екатеринбург
24 февраля 2024, 11:14
СК начал проверку после гибели двух женщин в пожаре на севере Москвы
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Правоохранители организовали доследственную проверку после смертельного пожара на севере Москвы. Вскоре назначат экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в субботу утром на улице Академика Ильюшина загорелась квартира. На пепелище пожарные нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Сейчас следователи работают на месте ЧП, осматривают сгоревшее жилище и устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара.

Источник «360» уточнил, что очаг возгорания находился на кухне в двухкомнатной квартире, огонь быстро охватил мебель, а дым распространился по всему помещению. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли дверь - квартира была сильно захламленной.

Пожары Москва
24 февраля 2024, 10:24
Получивший серьезные ожоги москвич отказался от медпомощи и умер
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Житель Москвы, случайно облившись кипятком, получил серьезные ожоги. Однако от помощи медиков он отказался, а спустя шесть дней умер, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 64-летний пенсионер в квартире на Федоскинской улице, находясь на кухне, случайно вылил на себя кипяток.

Сожительница почти неделю уговаривала мужчину обратиться к врачам, но тот отказывался. Через шесть дней, когда пенсионеру стало совсем плохо, женщина вызвала скорую помощь.

Медики забрали пострадавшего в больницу, где ему диагностировали ожоги III степени, что означает некроз слоев кожи. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Сейчас его тело направили судмедэкспертам.

На днях в Москве нетрезвый мужчина захотел принять ванну и переборщил с горячей водой. Он попытался выбраться, но не смог. В итоге москвич получил сильные ожоги, а позже скончался в больнице.

Москва
24 февраля 2024, 09:50
Человек погиб в ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве
Телеканал «360»
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Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре, сообщил источник «360». По его данным, погиб один человек, еще один пострадал. Судя по кадрам с места происшествия, в аварию попал автомобиль каршеринга.

ДТП случилось возле дома № ½. Пострадавших зажало в машине. Кроме того, произошел разлив топлива. К моменту прибытия скорой помощи оба человека были живы, однако одному из них реанимационные мероприятия не помогли. Выжившего госпитализировали.

Официальных данных об аварии пока нет. На видео попало выбитое переднее колесо автомобиля. Дорожный разделитель в результате наезда сплющило. На месте ДТП находятся сотрудники ДПС.

Накануне, 23 февраля, в Москве экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал. Ребят везли с соревнований. Чудом обошлось без пострадавших.

ДТП Москва
24 февраля 2024, 09:19
Пожар в Новосибирске унес жизни двух человек
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Новосибирске. В результате ЧП погибли два человека, также пострадали пять жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Возгорание возникло ночью на четвертом этаже дома в Дзержинском районе города. Приехавшие на место пожара огнеборцы ликвидировали открытое горение за 50 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования спасли девять человек, в том числе двух детей.

«Остальным пяти жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации», - указали в пресс-службе.

Спасатели также обнаружили в горящей квартире тела двух новосибирцев. Обстоятельства их смерти выяснят следователи.

Ранее в Новосибирске пожар вспыхнул на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. По информации МЧС, огонь распространился на территории в 800 квадратных метров. Из-за пожара никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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