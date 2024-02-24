Утечки газа в квартире екатеринбургской зоозащитницы не было

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов - падения давления не зафиксировано», - рассказали представители «Екатеринбурггаза».

Зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь погибли в собственной квартире. По одной из версий, причиной их смерти могла быть утечка газа. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

Однако, как уточнили в газовой службе, утечки в помещении не было. Специалисты проверили кухню и смежные помещения.

«Версия ряда СМИ об утечке природного газа несостоятельна», - указали в компании.

Ранее в селе в Ингушетии в доме произошел взрыв газа, в здании выбило оконные и дверные проемы. Пострадали два человека, их срочно отправили в больницу. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах.