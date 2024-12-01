Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в Польше

Утечка из нефтепровода заставила оператора приостановить перекачку на одной из его веток. «Дружба» переправляет энергоресурс на немецкие нефтеперерабатывающие заводы.

В заявлении Pern говорится, что, хотя поврежденная ветка была немедленно закрыта, поставки нефти продолжались по второй ветке, «технические возможности которой полностью покрывают объемы потребностей клиентов».

На место происшествия направили группу химического реагирования и оперативную группу командующего провинциальной пожарной службы для оценки и обеспечения безопасности района. Местных жителей заверили, что им ничего не угрожает.

Причины инцидента на данный момент неизвестны. Расследовать происшествие будет внутренний комитет Pern.

Трубопровод «Дружба» - это основной канал поставок нефти из России в Восточную и Центральную Европу. Об утечках здесь польский оператор сообщал и ранее.