01 декабря 2024, 23:55

Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в Польше

Unsplash
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Около города Пневы на западе Польши местные жители обнаружили разлив нефти из трубопровода «Дружба». Позднее власти приняли экстренные меры по предотвращению последствий ЧП, сообщило агентство Reuters со ссылкой на польского оператора трубопровода Pern.

Утечка из нефтепровода заставила оператора приостановить перекачку на одной из его веток. «Дружба» переправляет энергоресурс на немецкие нефтеперерабатывающие заводы.

В заявлении Pern говорится, что, хотя поврежденная ветка была немедленно закрыта, поставки нефти продолжались по второй ветке, «технические возможности которой полностью покрывают объемы потребностей клиентов».

На место происшествия направили группу химического реагирования и оперативную группу командующего провинциальной пожарной службы для оценки и обеспечения безопасности района. Местных жителей заверили, что им ничего не угрожает.

Причины инцидента на данный момент неизвестны. Расследовать происшествие будет внутренний комитет Pern.

Трубопровод «Дружба» - это основной канал поставок нефти из России в Восточную и Центральную Европу. Об утечках здесь польский оператор сообщал и ранее.

Европа Нефть Польша Заводы
01 декабря 2024, 22:35
В Москве рабочий упал с 42-го этажа и погиб
Пресс-служба Следственного комитета
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Рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Как сообщили в столичном Следственном комитете мужчина упал с 42-го этажа.

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Установлено, что работы производились на высоте 42-го этажа», - уточнили в ведомстве.

По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую, в ходе которой изучат строительную документацию.

Ранее похожий случай произошел на севере Москвы. На улице Двинцев монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке.

Строительство Работа Мужчины Москва
01 декабря 2024, 20:07
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с фурами в Курилове
РИА «Новости»
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Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе А-107 в районе Курилова. Об этом сообщил источник 360.ru.

В экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что она заблокирована и не может выйти из машины. Также она рассказала, что видит погибшего мужчину, предположительно, водителя одной из фур.

Перекрыта одна полоса движения. Позже источник уточнил, что двое человек смогли выбраться из ловушки самостоятельно. К месту происшествия выехали спецслужбы.

Ранее на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова произошла массовая авария. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Грузовики ДТП Машины ЦКАД
01 декабря 2024, 14:29
В горящем цеху Екатеринбурга рухнула кровля
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В горящем здании цеха в Екатеринбурге произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», - уточнили в пресс-службе.

К тушению привлекли 95 специалистов и 35 единиц техники.

Пожары Обрушения МЧС РФ Россия Екатеринбург
01 декабря 2024, 12:44
Мощный пожар охватил производственный цех в Екатеринбурге
Pxhere
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Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области.

Крупный пожар вспыхнул на улице Испытателей.

«Предварительно, площадь составляет 1000 „квадратов“», - сообщила пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало. МЧС направило к месту происшествия дополнительные силы и средства.

Ранее в Ростовской области в хуторе Старокузнецов сгорел частный дом.

Жертвами пожара стали три человека: женщина, мужчина и ребенок. Еще одну женщину доставили в больницу.

До этого в результате пожара в Егорьевске погиб ребенок. Еще 13 человек, среди которых семеро детей, пострадали.

Пожары Екатеринбург Свердловская область

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