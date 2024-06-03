В Шахтах школьница погибла, предположительно, от удара током. Девочке было 13 лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, девочка пришла в гости к однокласснице. Подруги играли, проводили время на улице. В какой-то момент девочкам стало очень жарко и они решили охладиться в душе.

Кабинка стояла во дворе дома. Когда одна из подруг зашла внутрь и включила водонагреватель, ее неожиданно ударило током. Пострадавшая умерла на месте ЧП, подчеркнул собеседник Shot.

После гибели подростка начали проверку. По предварительным данным, водонагреватель был неисправен.

Осенью минувшего года похожий случай произошел в Новочеркасске, напомнило местное издание donnews.ru. Там 13-летняя девочка погибла от удара током в ванной, - школьница взяла с собой мобильник и там же поставила его на зарядку. В какой-то момент гаджет упал в воду, вызвав смертельный для ребенка удар.