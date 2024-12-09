09 декабря 2024, 13:52

Утащил в овраг и растерзал. Медведь убил замдиректора камчатской золотодобывающей компании

Global Look Press
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Вышедший из спячки медведь убил работника одного из акционерных обществ Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба СК по Камчатскому краю.

По данным Telegram-канала «112» , медведь зашел на территорию Озернинского горно-металлургического комбината и напал на заместителя генерального директора по технологиям компании, владеющей рудником и заводом.

Хищник утащил 46-летнего мужчину в ближайший овраг и растерзал его. Крики услышали сотрудники комбината. Они пришли на помощь мужчине, но спасти его не удалось.

Животное застрелил на месте начальник службы безопасности предприятия. СК начал проводить проверку.

Ранее медведь набросился на острове Итуруп на двух мужчин: местного жителя и туриста. Состояние пострадавшего путешественника оценили как тяжелое, у него «частично снят скальп». Местный житель получил незначительные травмы.

Медведи Животные Камчатка Следственный комитет России
09 декабря 2024, 12:50
В самарском лицее «Престиж» старшеклассник снял штаны и запрыгнул на школьника
Телеканал «360»
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В самарском лицее «Престиж» старшеклассник домогается до учеников. Видео из образовательного учреждения появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как школьник снял штаны и запрыгнул на другого ученика.

СУ СК по Самарской области завел уголовное дело по факту преступления сексуального характера. По данным следователей, старшеклассник под угрозой расправы домогается до ребят.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила пресс-служба СУ СК.

В октябре уголовное дело завели против учителя в селе Степное в Ставропольском крае. Мужчину заподозрили в домогательствах в отношении школьницы. Педагога уволили.

Уголовное дело Преступления Видео Школьники
09 декабря 2024, 02:46
Пожар вспыхнул на угольной шахте в Кузбассе
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул на угольной шахте «Алардинская». Рабочих оперативно вывели на поверхность, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

«Несколько отделений горноспасатели выехали на происшествие на шахту в Калтанском городском округе. Люди из шахты выводятся», - отметили в сообщении.

В общей сложности сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек, двоим из них понадобилась помощь врачей. Сейчас на месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц спецтехники.

В ноябре в шахте «Таштагольская» из-за горного удара обрушилась кровля , в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. Спасательная операция длилась весь день, к вечеру спасатели обнаружили тело мужчины.

Шахты Спасатели Пожары МЧС РФ
09 декабря 2024, 02:31
Женщина с дочкой провалились под лед на озере под Челябинском
Freepik
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Женщина и ребенок пришли на курортное озеро Тургояк в Челябинской области, чтобы покататься на коньках. В какой-то момент они провалились под лед, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«На озере Тургояк под лед провалились женщина и ребенок. На помощь пришли глава семейства и очевидцы», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, люди соединились в цепь и смогли достать тонущих из воды. Медицинская помощь женщине и ребенку не понадобилась. Семья покинула озеро до приезда спасателей.

В МЧС также рассказали, что спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.

В Дагестане первоклассница вытащила из воды мальчика , который провалился под лед на озере в селе Батлаич. О героическом поступке рассказал глава республики Сергей Меликов. Он поручил наградить школьницу за героизм.

Челябинская область Женщины Челябинск Водоемы
08 декабря 2024, 19:23
Школьник умер у дверей компьютерного клуба в Челябинске
РИА «Новости»
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Тело 13-летнего мальчика обнаружили рядом с компьютерным клубом в Ленинском района города. Основной версией смерти назвали отравление газом, сообщила пресс-служба СК России по Челябинской области.

По предварительной версии, в ночное время 8 декабря подросток с друзьями проводил время в компьютерном клубе, расположенном по улице Агалакова. Позже при выходе из игрового заведения, школьник потерял сознание и упал. Рядом с его телом нашли два баллона бытового газа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства поверят законность работы компьютерного клуба и условия проживания погибшего ребенка.

Похожая история произошла в уральском городе Качканар.

Подросток умер рядом с гаражами , когда надышался газом из баллончика. По словам друзей, он начал вдыхать пары газа и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Уголовное дело Дети Челябинск Школьники

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