Устроившую поджог в школе Чебоксар учительницу арестовали
Учительницу начальных классов чебоксарской школы №10, которая устроила поджог в учебном заведении, а также украла золотые украшения, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чувашии.
В отношении педагога возбудили уголовное дело по статьям о теракте и грабеже. По данным следствия, 28 января женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ, которое распространила в родительском чате и в Сети.
После этого учительница с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла кабинет в школе. Кроме того, фигурантка уголовного дела похитила золотые украшения из ювелирного салона в Чебоксарах.
Во время допроса она заявила, что по телефону получала задания от неустановленных лиц. По их поручению женщина брала кредиты, затем переводила средства на банковские счета. В управлении образования города предположили, что педагог попала под влияние мошенников.