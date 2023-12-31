Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте арестовали на два месяца

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявили обвинение в нарушении правил ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также его проверят по статье об угоне. Молодого человека арестовали до 29 февраля 2024 года. Во время судебного заседания вину он признал полностью, но был против своей отправки в СИЗО.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии подозреваемый был пьяным. Он никогда не получал водительских прав и незаконно воспользовался каршеринговой машиной с аккаунта своего приятеля.

На допросе молодой человек пояснил, что взял автомобиль втайне от друга и поехал кататься по Москве. Разогнавшись до 118 километров час, он не заметил остановившуюся перед ним Audi и врезался в нее. В результате погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье немецкого авто, а также пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний подросток.