Устроившего резню в школе Краснодара подростка задержали

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Там отметили, что ножевые ранения получили три ребенка, еще двое отделались легкими травмами и от госпитализации отказались. Остальных забрали прибывшие на место врачи.

Состояние 13-летнего мальчика специалисты детской краевой клинической больницы оценили как средней степени тяжести. Также помощь врачей в медицинском учреждении получил 15-летний подросток с ножевым ранением стопы. У 14-летнего школьника медики диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Напавшего на школьников задержали на месте происшествия. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, как подросток пронес нож в школу.

«Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», - написал он в Telegram-канале.

Поножовщину в здании филиала школы № 94 в поселке Российский Краснодара устроил ученик восьмого класса. В администрации муниципалитета заявили, что причиной стал конфликт среди школьников, в ходе которого один из учеников достал нож.