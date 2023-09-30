Устроившего наезд на пешеходов водителя в Москве отправили под домашний арест

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Водителя отправили под домашний арест до 29 ноября. В суде отметили, что в соответствии с УПК судья не мог избрать более строгую меру пресечения, чем ходатайствовало следствие.

ЧП произошло в Пресненском районе столицы в пятницу, 29 сентября. Водитель Mercedes протаранил группу из шести человек , пятеро получили травмы.

По данным «360», за автомобилем числится свыше 100 штрафов, три из которых до сих пор не оплачены. В апреле нынешнего года машина уже попадала в ДТП.

Следственный комитет по факту аварии завел уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Среди пострадавших есть две несовершеннолетние девочки 2011 и 2013 годов рождения.