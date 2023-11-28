«У меня никакого инцидента не было. Я прилетела из Антальи в Москву три дня назад. Сейчас дома - все хорошо», - отметила она.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли она о своем поступке, девушка с иронией ответила, что очень сильно раскаивается.

Нетрезвую пассажирку, летевшую из Турции в Москву, в самолете авиакомпании «Победа» не могли успокоить до конца рейса. Она в пьяном угаре бросалась на соседей, царапала бортпроводников и курила электронную сигарету. Женщина водой залила пол, сопровождая свой дебош криками о том, что боятся ей нечего, поскольку уже занесена в черный список «Аэрофлота».

Во Внуково девушку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.