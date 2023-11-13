13 ноября 2023, 18:35

«Устрашающая акция против детей». Учительница раскрыла подробности драки в Деденевской школе

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Учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском городском округе. Педагог рассказала «360» свою версию случившегося.

Опасалась за жизнь и здоровье детей По словам учительницы, мать девочки и неизвестная женщина ворвались в класс во время урока. Они вели себя агрессивно по отношению к учительнице. Школьников сильно напугало поведение этих людей.

«Выражались нецензурной бранью, угрожали физической расправой, убийством, возможно, были в алкогольном или наркотическом опьянении. Мои ученики, которые сидели за партами у меня на уроке, были крайне напуганы поведением и агрессией данных граждан, получив при этом психологическую травму», - рассказала преподаватель.

Она добавила, что опасалась за здоровье и жизнь детей. В связи с этим педагог была вынуждена устранить угрозу, поскольку несла ответственность за учеников.

«У меня было опасение за здоровье и жизнь детей из-за того, что могли сотворить эти граждане: распылить газ, облить кислотой или пронести взрывчатое вещество. На мои просьбы разобраться в кабинете директора гражданки не реагировали», - добавила женщина.

«Не конфликт, а нечто большее» Учительница отметила, что после драки чувствовала себя плохо. Сейчас она находится на больничном. Женщина написала заявление в полицию. Правоохранители начали следствие.

«Было совершено не только покушение на меня группой лиц по предварительному сговору, но и проведение какой-то устрашающей акции против детей», - подчеркнула педагог.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девочка грубо ответила педагогу, а та якобы обозвала ее в ответ. Мать ребенка пришла разбираться в ситуации. Между учительницей и матерью школьницы возникла драка, к ней подключилась и сестра девочки.

«Это даже не конфликт, а нечто большее. Ученица не занималась учебой, а постоянно вела съемку, провоцируя конфликт», - добавила педагог.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в школе поселка Деденево поступила в Икшанский отдел полиции по Дмитровскому городскому округу. Глава региона Илья Поночевный тоже отреагировал на случившееся. Он осудил драку в стенах школы, назвав подобные ситуации недопустимыми.

Драки Школы Дмитров
13 ноября 2023, 14:44
Московские спасатели освободили застрявшего лапой в батарее кота
Depositphotos.com / Photocreo
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Столичные спасатели пришли на помощь котенку, который застрял лапой в батарее. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По словам сотрудников пресс-службы, звонок диспетчеру «Службы 112» поступил 13 ноября. Животное хотело погреться у радиатора в квартире на улице Лебедянская, д. 4. Однако лапа котенка застряла, и хозяевам пришлось вызывать спасателей.

«На месте огнеборцы с помощью слесарного инструмента вызволили застрявшую лапку», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что питомец не пострадал.

Ранее спасенного из машины кота забрал на передержку сотрудник московской прокуратуры. Хвостатый просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней. Вызволять его пришла целая толпа неравнодушных москвичей.

МЧС РФ Животные Москва 2023
13 ноября 2023, 14:35
Поезд протаранил иномарку в Екатеринбурге и скрылся с места ДТП
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На Урале поезд попал в ДТП с участием легковушки. Электричка скрылась с места аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, после чего его снес проезжавший состав. Уточняется, что ДТП произошло на улице Монтажников в Екатеринбурге.

Автомобилиста госпитализировали с травмами. Его машина получила серьезные повреждения. При этом поезд уехал, как ни в чем не бывало. Правоохранители выяснят, что именно за состав покалечил иномарку и ее водителя.

Накануне поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области. В результате три человека погибли. Из-за ДТП оказались повреждены четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Днем 8 ноября в Нижегородской области также произошло смертельное столкновение грузовика с поездом. Один человек скончался.

Электричество Екатеринбург Иномарки
13 ноября 2023, 13:30
Третий энергоблок Курской АЭС отключили
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В Курчатове приостановили питание третьего энергоблока Курской АЭС. После завершения работ его снова подключат к сети, сообщило управление информации и общественных связей предприятия.

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключили от сети действием автоматики 13 ноября в 10:33. Нарушения пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон остался в пределах нормы.

Пресс-служба заявила, что разгрузку энергоблока произвели по требованиям технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок № 1 оставили без генерации, № 2 и № 4 загрузили по графику. После запланированных работ энергоблок снова подключат к сети.

Курская АЭС питает 19 областей Центрального федерального округа России, поставляет половину мощности всех электростанций Черноземья и обеспечивает большинство промышленных предприятий Курской области. Вечером 26 октября ее пытались атаковать беспилотниками. Нападение не сказалось на работе предприятия. Спустя неделю, по информации СМИ, на территории станции снова обнаружили украинский дрон. Он не сдетонировал при падении.

АЭС
13 ноября 2023, 13:06
Человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена человек упал на рельсы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов, передал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - написали в сообщении.

Других данных о происшествии нет.

UPD: Движение поездов начали вводить график.

Это не единственный случай в столичной подземке. Подобное происшествие случилось в пятницу, 10 ноября, на Замоскворецкой линии.

После того как человека подняли на платформу, движение поездов оперативно восстановили.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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