Устранение последствий ЧП на насосной станции в Новотроицке проконтролирует прокуратура
Конструкция здания фекальной насосной станции в Новотроицке обрушилась частично. Прокуратура Оренбургской области проконтролирует расследование и проведет собственную проверку.
«По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева организована проверка по факту происшествия на насосной станции. <…> Будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщила пресс-служба.
Авария на фекальной насосной станции № 2, по данным надзорного ведомства, произошла в 11:25 (09:25 по московскому времени). Частично обрушилась конструкция здания. Для координации работы правоохранителей выехали первый зампрокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин. Прокуратура проконтролирует установление причин обрушения, соблюдение прав людей и устранение последствий ЧП.
МЧС объявило о трех пострадавших , под завалами могли остаться шесть человек. В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации.
Конструкция здания фекальной насосной станции в Новотроицке обрушилась частично.
Прокуратура Оренбургской области проконтролирует расследование и проведет собственную проверку.