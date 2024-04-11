«Успели спасти лошадей». В Оренбурге затопило конноспортивный клуб

«Сейчас мы перевозим последнюю партию лошадей. Спортивный клуб и ипподром уже полностью затопило. Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», - уточнила она.

Волонтер Евгения Черникова в разговоре с «360» отметила, что в Орске продолжают спасать домашних животных в зоне подтопления. Неравнодушные люди на лодках проводят разведку в поисках питомцев. Во время одного из таких рейдов они увидели на крыше собаку.

«Собака не двигалась. Мы подплыли на лодке и залезли на крышу. После этого начала бегать. Ее поймали и вытащили на берег», - сообщила она.

Также на соседнем участке на сарае сидели два кота. В итоге одного из них порвал пес, который находился на крыше соседней хозпостройки. Волонтеры достали раненное животное и увезли к ветеринарам.