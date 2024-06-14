«Услышала стук». Хозяйка квартиры в Смоленске рассказала об обрушении потолка

Она отметила, что в момент ЧП находилась в другой комнате.

«Услышала характерные звуки: стук и осыпающийся керамзит. Выскочила посмотреть, услышала голоса за дверью закрытой комнаты», - подчеркнула женщина.

Жительница Смоленска поднялась на крышу и спустилась в помещение. Там она увидела человека, который проводил капитальный ремонт кровли. По ее словам, к обрушению рабочий не имел никакого отношения.

«Там прогнившие балки. То есть молодой человек, он весил килограммов 70, он просто наступил на балку, и она провалилась. Там все просто гнилое насквозь», - объяснила женщина.

Она добавила, что жильцы дома уже на протяжении пяти лет пишут жалобы в управляющую компанию, но балки никто так и не поменял.

«Ремонт [делали] именно кровли, а не чердачных перекрытий. Сейчас они передвигаются только по крыше. Обрушившаяся часть закрыта, квартира закрыта, нас переселили в маневренный фонд», - добавила горожанка.

Женщина подчеркнула, что из-за обрушения никто не пострадал, а администрация оперативно решает возникшие вопросы.

По факту обрушения прокуратура Смоленской области организовала проверку. На место ЧП уже выехали сотрудники ведомства.

Ранее в Москве на ВДНХ из-за обрушения строительных лесов пострадали трое рабочих. Конструкции повалились во время монтажа сцены.