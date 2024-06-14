14 июня 2024, 16:14

«Услышала стук». Хозяйка квартиры в Смоленске рассказала об обрушении потолка

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

В жилом доме в центре Смоленска рухнул потолок. О причинах и последствиях обрушения 360.ru рассказала хозяйка квартиры.

Она отметила, что в момент ЧП находилась в другой комнате.

«Услышала характерные звуки: стук и осыпающийся керамзит. Выскочила посмотреть, услышала голоса за дверью закрытой комнаты», - подчеркнула женщина.

Жительница Смоленска поднялась на крышу и спустилась в помещение. Там она увидела человека, который проводил капитальный ремонт кровли. По ее словам, к обрушению рабочий не имел никакого отношения.

«Там прогнившие балки. То есть молодой человек, он весил килограммов 70, он просто наступил на балку, и она провалилась. Там все просто гнилое насквозь», - объяснила женщина.

Она добавила, что жильцы дома уже на протяжении пяти лет пишут жалобы в управляющую компанию, но балки никто так и не поменял.

«Ремонт [делали] именно кровли, а не чердачных перекрытий. Сейчас они передвигаются только по крыше. Обрушившаяся часть закрыта, квартира закрыта, нас переселили в маневренный фонд», - добавила горожанка.

Женщина подчеркнула, что из-за обрушения никто не пострадал, а администрация оперативно решает возникшие вопросы.

По факту обрушения прокуратура Смоленской области организовала проверку. На место ЧП уже выехали сотрудники ведомства.

Ранее в Москве на ВДНХ из-за обрушения строительных лесов пострадали трое рабочих. Конструкции повалились во время монтажа сцены.

Обрушения Коммунальные аварии Квартиры
14 июня 2024, 17:37
Минздрав озвучил число погибших из-за ДТП в Благовещенске
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек, в том числе двоих детей. На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК.

По данным Минздрава Амурской области, персонал областной клинической больницы мобилизовали для оказания помощи пострадавшим в аварии. На место ДТП отправили шесть бригад скорой помощи из Благовещенска и две - из Чигирей.

Смертельное ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на иномарке на тротуар.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14-15 лет. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.

Дети Скорая помощь ДТП Иномарки Водители Дальний Восток
14 июня 2024, 17:18
Появилось фото самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале
Читайте нас в: Google Новости
Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жесткой посадки самолета Ан-26 на Ямале. Фотографии появились в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. В кадр попали и сотрудники экстренных служб, работающие на месте.

Самолет с 41 человеком на борту (36 пассажирами и пятью членами экипажа), следовавший по маршруту Сабетта - Утренний, аварийно приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. Пострадали три человека : командир, второй пилот и один из пассажиров. Предварительно, никому из них не понадобилась госпитализация.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

Фото Авиация Самолеты
14 июня 2024, 17:06
Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смертельного ДТП
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили в Благовещенске по факту смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть людей, в том числе детей», - отметили в ведомстве.

Авария произошла 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Пьяный водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, сообщили «Известия».

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что шесть человек, в том числе трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Жертвами аварии стали два мальчика 14-15 лет и 49-летняя женщина.

Уголовное дело ДТП Следственный комитет России
14 июня 2024, 16:19
«Молимся за них». Мэр Благовещенска рассказал о состоянии пострадавших после ДТП
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Шесть человек находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

Среди жертв ДТП - два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

«Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», - написал Имамеев.

Водитель, который въехал в толпу пешеходов, был пьян, сообщили в СК России. Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с мотоциклом, сообщили «Известия».

ДТП Водители

Новости по теме