21 декабря 2023, 22:36

«Ушли в истерике». Дед Мороз сорвался с 24 этажа на детском празднике в Челябинске

Читайте нас в: Google Новости

Детский праздник в Челябинске закончился несчастным случаем. Промышленный альпинист хотел эффектно спуститься к детям из окна многоэтажки, но сорвался и разбился насмерть. Очевидцы рассказали «360», как это произошло.

Во дворе дома на улице Лесопарковой в Челябинске жильцы устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься Дедушка Мороз. Но что-то пошло не так, и 25-летний промышленный альпинист в костюме зимнего волшебника сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки. В результате падения мужчина погиб.

«Был праздник. У меня муж с сыном там были. Много там свидетелей было и детей в том числе. Сейчас никто ничего не знает, почему он сорвался. У нас в доме окна моют альпинисты - и ни разу ни одного ЧП», - рассказала одна из жительниц дома.

По словам другого очевидца, большинство детей не поняли, что случилось.

«Мой сын не понял ничего. У кого-то поняли - в истерике ушли. Все родители, естественно, в шоке», - рассказал он.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, на месте работают следователи.

В мае 2023 года промышленный альпинист упал с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек. Это спасло ему жизнь.

Челябинск Дед Мороз
21 декабря 2023, 21:52
Число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.

Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один - средней степени тяжести.

На месте стрельбы еще работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи, уточнило издание.

Выяснилось, что стрелок был студентом философского факультета , ему было 24 года. Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки.

Нападавшего ликвидировали , расследование продолжается.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет.

Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.

Чехия Стрельба Оружие
21 декабря 2023, 20:38
«Муж принял удар на себя». Жена погибшего при сходе льда в Люберцах рассказала о ЧП
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сошедший с крыши военкомата в Люберцах ледяной наст нанес серьезные травмы сотруднику одного из оборонных заводов Московской области. Мужчина скончался в больнице во время второй операции. Об этом «360» рассказала его супруга.

Она объяснила, откуда взялась огромная очередь в военкомат. Дело в том, что запись для постановки на учет проводится только один день в месяц. В декабре это была среда.

«Когда мы подумали, что с крыши что-то может упасть, то отошли максимально далеко, дальше была лужа. На нас упала глыба льда, муж принял весь удар на себя, меня задело частично», - заявила собеседница «360».

Женщина добавила, что врачи после осмотра обнаружили у супруга сильный перелом ребер, одни кости воткнулись в другие, множественные разрывы печени и скопление крови в брюшной полости. После первой операции начали вторую, но у мужчины не выдержала печень.

«Он был хорошим мужем, замечательным отцом, веселым другом и ответственным работником. Осталось трое своих детей, но старшая дочь живет с мамой в Перми, и один пасынок, который с нами жил», - добавила вдова.

Собеседница добавила, что муж оставался единственным кормильцем в семье. В свое время он поддержал ее увольнение, чтобы она больше занималась детьми.

Ледяная глыба упала на стоящих в очереди в военкомат Люберец в минувшую среду, 20 декабря. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, травмы получили четыре человека , но один после оказания помощи на месте от госпитализации отказался.

Трех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили состояние двух пациентов как тяжелое и средней степени тяжести. Последний госпитализированный после осмотра ушел домой.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при выполнении служебных обязанностей. Криминалисты провели обыски в военкомате и других организациях, расположенных в здании. В ходе расследования следователи установят, кто отвечал за уборку снега и льда с кровли здания.

Уголовное дело Врачи СК РФ
21 декабря 2023, 18:32
Два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Вечером 21 декабря на пересечении улицы Терешковой и Новомытищинского проспекта в Мытищах столкнулись иномарка и такси, пострадали два подростка. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация городского округа Мытищи.

Местные власти уточнили, что 17-летние подростки госпитализированы в городскую клиническую больницу. На месте работает бригада медицины катастроф.

Других подробностей об аварии, в том числе о состоянии водителей, в администрации не привели.

Судя по фото, иномарку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Утром в Москве столкнулись две маршрутки прямо на автобусной остановке в районе Гольяново. В результате ДТП пострадали четыре человека.

ДТП
21 декабря 2023, 18:20
Ребенок-инвалид получил травмы, провалившись сквозь пол в ДК Тобольска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ребенок с инвалидностью провалился сквозь пол технического помещения во время новогоднего утренника в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщила директора департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина, ее комментарий опубликовал городской Центр искусств и культуры на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Иониной, 21 декабря в малом зале ДК «Синтез» проходил утренник для детей-инвалидов. Один ребенок сам вышел из помещения и, оставшись без присмотра, забрался на третий этаж дома культуры. Там находится техническое помещение, разделяющее кровлю здания и технический потолок малого зала, пояснила директора департамента культуры и туризма Тобольска.

«Ребенок наступил на одну из [потолочных] плиток и выпал в помещение малого зала», - уточнила Ионина.

Она добавила, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили сайту 72.ru , что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Тюмень Дети

Новости по теме