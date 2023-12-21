«Ушли в истерике». Дед Мороз сорвался с 24 этажа на детском празднике в Челябинске

Во дворе дома на улице Лесопарковой в Челябинске жильцы устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься Дедушка Мороз. Но что-то пошло не так, и 25-летний промышленный альпинист в костюме зимнего волшебника сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки. В результате падения мужчина погиб.

«Был праздник. У меня муж с сыном там были. Много там свидетелей было и детей в том числе. Сейчас никто ничего не знает, почему он сорвался. У нас в доме окна моют альпинисты - и ни разу ни одного ЧП», - рассказала одна из жительниц дома.

По словам другого очевидца, большинство детей не поняли, что случилось.

«Мой сын не понял ничего. У кого-то поняли - в истерике ушли. Все родители, естественно, в шоке», - рассказал он.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, на месте работают следователи.

В мае 2023 года промышленный альпинист упал с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек. Это спасло ему жизнь.